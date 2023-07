Siria: el mecanismo de ayuda humanitaria en la frontera expira sin compromiso en la ONU

El mecanismo de ayuda humanitaria transfronteriza, que permite enviar alimentos y medicinas desde Turquía a millones de personas en Siria, expiró el lunes. El Consejo de Seguridad de la ONU se esfuerza por encontrar un compromiso, y tiene previsto votar sobre la cuestión el martes.

Millones de personas en las zonas rebeldes sirias dependen de ella. Pero el mecanismo de ayuda humanitaria transfronteriza de la ONU expiró el lunes 10 de julio, ya que el Consejo de Seguridad no votó a favor de prorrogarlo por el momento. Sus 15 miembros llevan días intentando encontrar un compromiso para prorrogar este mecanismo, que permite enviar alimentos, agua y medicinas desde Turquía a los habitantes del noroeste de Siria sin autorización de Damasco.

La votación, prevista primero para el viernes y luego para el lunes, fue aplazada de nuevo hasta el martes por la mañana, según informó el lunes por la noche a la agencia de noticias AFP la Presidencia británica del Consejo de Seguridad. Los convoyes humanitarios no cruzan la frontera de noche, por lo que las operaciones llegaron a un final incierto el lunes. Y con la diferencia horaria, aunque se votara positivamente el martes por la mañana en Nueva York, no podrían reanudarse sobre el terreno el martes por la mañana.

"La clave es encontrar un terreno común", comentó a primera hora del día la embajadora británica ante la ONU, Barbara Woodward, que presidirá el Consejo en julio. "Queremos hacer todo lo que podamos por los 4,1 millones de sirios que necesitan ayuda desesperadamente", añadió la diplomática, que hace unos días denunció el uso de la ayuda humanitaria "como moneda de cambio". Esta acusación iba dirigida, sin nombrarla, a Rusia.

Un único paso fronterizo

El mecanismo creado en 2014 permite a la ONU entregar ayuda humanitaria a la población de las zonas rebeldes del noroeste de Siria, sin la autorización del gobierno sirio, que denuncia periódicamente una violación de su soberanía.

Inicialmente, preveía cuatro pasos fronterizos, pero tras años de presiones, sobre todo de Moscú, aliado del régimen sirio, solo el paso siguió operativo, y su autorización se redujo a seis meses renovables, lo que complicó la planificación de la ayuda humanitaria.

Una cadena humana formada por trabajadores de la sociedad civil, la ayuda humanitaria y los servicios médicos y de rescate en una vigilia en la que se pide que se mantenga la resolución de la ONU que autoriza el paso de ayuda humanitaria a la provincia noroccidental siria de Idlib, controlada por los rebeldes, a través del paso fronterizo de Bab al-Hawa con Turquía, cerca de Bab al-Hawa, junto a la autopista que la une a la ciudad de Idlib, el 2 de julio de 2021. © Omar Haj Kadour, AFP

Según varias fuentes diplomáticas, la resolución preparada la semana pasada por Suiza y Brasil pretendía una prórroga de un año, como pedía la comunidad humanitaria. Pero Rusia, que había vetado una prórroga de un año en julio de 2022, insistió en sólo seis meses, según las mismas fuentes. Suiza y Brasil han puesto ahora sobre la mesa una propuesta de nueve meses, dijo a la agencia de noticias AFP una fuente diplomática.

La semana pasada, el responsable de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, volvió a pedir la apertura del mayor número posible de pasos fronterizos, durante al menos doce meses.

"Es intolerable para la población del noroeste y para las almas valientes que acuden en su ayuda pasar por estos vaivenes cada seis meses", dijo, señalando que las agencias humanitarias se veían obligadas cada vez a almacenar ayuda en Siria en caso de que se cerrara el acceso.

Una situación agravada por el terremoto

Según la ONU, cuatro millones de personas del noroeste de Siria, en su mayoría mujeres y niños, necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir tras años de conflicto, crisis económicas, epidemias y una pobreza creciente agravada por los devastadores terremotos.

A pesar de la expiración del mecanismo de la ONU, al menos temporalmente, otros dos pasos fronterizos están operativos, aunque son menos utilizados que Bab al-Hawa. El presidente sirio, Bashar al-Assad, autorizó directamente su apertura tras los terremotos de febrero, pero esta autorización expiró a mediados de agosto. "Tengo muchas esperanzas de que se sigan renovando, no se me ocurre ninguna razón para no hacerlo", comentó la semana pasada Griffiths, que se reunió con el presidente Assad en Damasco a finales de junio.

Vehículos de la ONU toman el paso fronterizo de Bab al-Hawa hacia el noroeste de Siria, controlado por los rebeldes, el 14 de febrero de 2023. © Omar Haj Kadour, AFP

Desde los terremotos del 6 de febrero, más de 3.700 camiones de ayuda de la ONU han pasado por los tres pasos fronterizos, según la ONU. La gran mayoría ha pasado por Bab al-Hawa, 79 de ellos el lunes.

