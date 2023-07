Benjamin Netanyahu, firme con reforma judicial y hay nueva protesta

El primer ministro de Israel se dirigió el 20 de julio a sus ciudadanos a través de un mensaje televisado en cadenas locales, para hablar de la reforma judicial, que se votará en última instancia en la Knesset -parlamento israelí- el próximo lunes. El comunicado tuvo como respuesta otra noche de manifestaciones ciudadanas y bloqueos en Tel-Aviv.

El mandatario israelí afirmó que "está en marcha" un consenso dentro de los parlamentarios para dar luz verde a la polémica reforma judicial, que tiene el objetivo de reducir la jurisdicción de la Suprema Corte sobre las decisiones del Poder Legislativo israelí.

Y a pesar que continuamente se ha mostrado reacio a reconocer las inquietudes de la ciudadanía con este proyecto de ley, el premier habló de democracia en este mensaje televisado.

"Israel seguirá siendo un país democrático, seguirá siendo un país liberal (…) Protegerá los derechos individuales de todos, pero cuando digo todos estos derechos deben ser realmente iguales para todos", mencionó el jefe de Estado israelí.

הגיע הזמן לנפץ את כל השקרים על ״קץ הדמוקרטיה״. צפו ושתפו >> pic.twitter.com/Y7KB5YJony — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) July 20, 2023

Oposición dentro del ejército

El proyecto de ley ha provocado descontento no solo de la sociedad civil, también de decenas de reservistas del ejército, quienes expresaron que de pasar la reforma judicial, dejarían de presentarse al servicio.

La antigua cabeza del servicio de inteligencia israelí, Nadav Argamann, mostró su apoyo a los reservistas el 19 de julio, antes del comunicado televisado del primer ministro.

"Los reservistas están muy preocupados y temerosos por la seguridad del Estado de Israel (…) Tenemos que detener esta legislación por todos los medios,", afirmó Argamann en la radio local.

Un manifestante ondea una bandera nacional mientras arde una hoguera durante una protesta contra el proyecto de reforma judicial del gobierno israelí, en Tel Aviv, el 20 de julio de 2023. © AFP /Jack Guez

La postura de Netanyahu al respecto es radical. Su gobierno "no tolerará" que los reservistas se nieguen a presentarse en su servicio. "La negativa a prestar servicio amenaza la seguridad de todos los ciudadanos de Israel (…) No podemos tolerarlo y no lo toleraremos", sentenció el líder.

Una jornada más de protestas en Tel-Aviv

Irit Edri, abogado de 50 años, estuvo en las movilizaciones ciudadanas en la capital del Estado israelí momentos después del discurso "conciliador" de Netanyahu. Las palabras del mandatario no lograron convencer a Edri, que calificó de "mentiroso" a su jefe de Estado.

"Por decirlo claramente, es el mayor mentiroso de todos los tiempos, así que no nos fiamos ni de una palabra de lo que dice, (…) Ya hemos pasado por esto muchas veces, no nos lo creemos más, tenemos que parar esta legislación por completo,", afirmó Edri en medio de un bloqueo en una de las avenidas principales de Tel-Aviv.

Los líderes opositores también respaldaron el descontento popular. Yair Lapid, uno de los mayores retractores de Benjamin Netanyahu, calificó de "grupo extremista" al gobierno en turno y urgió a los miembros del parlamento para qué voten en contra de la reforma.

Policías antidisturbios israelíes recorren una carretera durante una protesta contra el proyecto de ley de reforma judicial del gobierno israelí, en Tel Aviv, el 20 de julio de 2023. © AFP /Jack Guez

Preocupación internacional por la reforma

El gobierno estadounidense ha expresado sus temores alrededor de la reforma judicial y los efectos que esta puede traer a la democracia israelí, pero no es el único país que tiene sus reservas con el plan de Netanyahu.

En una rueda de prensa, este jueves 20 de julio, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, criticó el proyecto de ley insignia de su homólogo israelí, agregando que el invitar a Netanyahu a una visita oficial en suelo canadiense "no está en sus planes por el momento".

"Seguimos siendo amigos incondicionales de Israel, pero de vez en cuando tenemos que señalar en qué discrepamos", afirmó el mandatario canadiense después de urgir a Netanyahu por "buscar más consenso" alrededor de la reforma judicial, además de expresar su desaprobación a la escalada de tensiones con los territorios palestinos ocupados.

El hecho es que, después de permanecer congelada por meses y tras obtener un 'sí' preliminar en la primera lectura del proyecto en el parlamento el pasado 11 de julio, la reforma judicial espera su momento definitivo el próximo lunes 24 de julio. Si la Knesset decide aprobar el paquete de reforma, teniendo en cuenta los antecedentes, esta decisión afectará la estabilidad política del Estado de Israel.

Con Reuters y AP

