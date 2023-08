Explosiones en el puerto de Beirut: tres años después, un largo camino hacia la justicia

Tres años después de las mortíferas explosiones en el puerto de Beirut, las familias y seres queridos de las víctimas siguen privados de justicia en Líbano. Sin embargo, la oficina creada por el Colegio de Abogados de Beirut ha conseguido, gracias a una estrategia de internacionalización de las acciones civiles, avanzar en el camino de la verdad con la condena de una misteriosa empresa registrada en Reino Unido, en junio pasado.

"Por la justicia y la rendición de cuentas, perseveramos". Este es el lema elegido por los familiares de las víctimas para las conmemoraciones, tres años después del desastre, de la doble explosión ocurrida el 4 de agosto de 2020 en el puerto de Beirut, que dejó al menos 220 muertos, más de 6.500 heridos y asoló la capital libanesa.

Los organizadores llamaron a los libaneses a participar masivamente en las manifestaciones previstas en el país y en el extranjero para evitar que esta causa caiga en el olvido.

Estas explosiones cataclísmicas fueron provocadas por un incendio en el hangar donde se almacenaban cientos de toneladas de nitrato de amonio, sin medidas de seguridad desde su descarga en el puerto de Beirut en 2013. Desde la tragedia, las familias buscan justicia y verdad, apoyadas en esta lucha por una oficina de acusación creada por el Colegio de Abogados de Beirut.

"Cuando se produjeron las explosiones, ninguno de los componentes del Estado libanés reaccionó -recuerda Nasri Diab, profesor de las Facultades de Derecho y miembro de los colegios de abogados de Beirut y París-. Solo han surgido iniciativas privadas, incluida la instauración de una oficina de acusación a disposición de las víctimas y representantes de los fallecidos, compuesta por una veintena de abogados, entre los que me incluyo, que trabajamos gratuitamente desde hace tres años".

Una investigación paralizada

Desde un principio, la filosofía de esta oficina es "tratar de obtener justicia en el Líbano", especifica el abogado, que es uno de los cofundadores. "Presentamos una denuncia penal en nombre de cada una de las víctimas que nos otorgaron poder notarial, es decir, 1.200 denuncias que obviamente luego fueron agrupadas en un único expediente principal que está ante el juez de instrucción Tarek Bitar".

Sin embargo, la investigación llevada a cabo en Líbano por este juez, en ejercicio desde hace dos años y medio, sigue paralizada por los múltiples recursos de recusación y nulidad interpuestos contra él por exministros y diputados que están siendo investigados.

Acusado por parte de la clase política de extralimitarse en sus funciones y sometido a intensas presiones, Tarek Bitar no ha conseguido el levantamiento de las inmunidades de varios exfuncionarios electos y de seguridad a los que quiere interrogar.

Tarek Bitar, juez de instrucción del Tribunal de Justicia en el caso de la doble explosión del 4 de agosto de 2020 en el puerto de Beirut. © Captura de pantalla, vía NNA

Tras reiniciar su investigación en enero, luego de 13 meses de suspensión, Bitar se encontró en el centro de una batalla legal con el fiscal general del Tribunal de Casación, el juez Ghassan Oueidate.

Este último acusa a Tarek Bitar, quien lo implicó en la investigación del puerto, de "usurpación del poder" y "rebelión contra la justicia". Oueidate incluso había prohibido a los funcionarios del Tribunal de Casación dar seguimiento a las solicitudes del juez de instrucción y ordenó, el 25 de enero, la liberación de las 17 personas que aún se encuentran en prisión preventiva en el contexto del caso.

"El objetivo era que en alguna parte se hiciera justicia"

"En los últimos años, ha habido una serie de maniobras dilatorias por parte de las personas procesadas por el juez Tarek Bitar, o solicitudes de recusación, de sospecha legítima en su contra, etc.", resume Nasri Diab. "Entonces nosotros mismos estamos luchando para refutar cada una de estas acciones por separado. Hay alrededor de 40 de ellas y no te puedes imaginar el volumen de trabajo que son estas batallas secundarias".

Sin embargo, el abogado pretende recordar que hubo, en el marco de la pugna político-judicial, decenas de jueces que fueron apresados ​​de una u otra forma y que tomaron decisiones valientes.

"Antes de que se paralizara la máquina, hubo pedidos de recusación contra el juez Bitar que fueron rechazados, y vimos jueces que tuvieron el coraje de tomar la decisión de confiscar la propiedad de dos ministros que están directamente involucrados en el caso", agrega Diab. "Los magistrados han tomado decisiones en subcasos, y todo esto prueba que nuestras esperanzas de obtener justicia en el Líbano estaban bien fundadas".

Partidarios de los grupos chiítas libaneses Hezbolá y Amal participan en una protesta contra Tarek Bitar, el juez principal de la investigación de la explosión del puerto, cerca del Palacio de Justicia en Beirut, Líbano, el 14 de octubre de 2021. © Reuters/Mohamed Azakir

Paralelamente a la investigación libanesa, la Oficina de Acusación del Colegio de Abogados de Beirut se ha movido fronteras afuera, buscando procesar a todos los sospechosos de estar involucrados en el caso ante tribunales extranjeros con jurisdicción judicial internacional. Y ello, en función de la nacionalidad de las víctimas, la ubicación de la sede de las personas jurídicas o el domicilio de las personas físicas de que se trate, u otros factores de conexión.

“Hemos tratado de ver qué tribunales nacionales extranjeros pueden tener jurisdicción y hemos defendido acciones civiles para obtener una compensación para las víctimas que representamos. Hemos tenido cuidado de no iniciar procesos penales internacionales para no interferir con el juicio penal libanés", especifica Nasri Diab.

Más allá del aspecto puramente pecuniario, "el objetivo era que se hiciera justicia en alguna parte contra uno de los eslabones de la cadena responsable de la explosión", subraya el abogado. "Entonces no somos demasiado ambiciosos, seguimos diciendo que queremos poder determinar la responsabilidad de todos los eslabones de la cadena, porque es una cadena enorme compuesta por 1.000 actores".

Una misteriosa sociedad inglesa

Es en este contexto que Nasri Diab apostó por Reino Unido y su sistema judicial. "Seleccioné este país porque la empresa Savaro Ltd, cuyo nombre aparece en los documentos de compra y transporte del cargamento de nitrato de amonio que explotó en el puerto de Beirut, es una empresa inglesa que se constituyó en 2006 y tiene su sede en Inglaterra", explica.

La participación de esta firma comercializadora de productos químicos fue revelada en enero de 2021 por el periodista de investigación libanés Firas Hatoum, en el canal al-Jadeed. Él reportó que Savaro Ltd estuvo detrás del pedido de nitrato de amonio de una fábrica georgiana en julio de 2013.

Durante su investigación, el periodista descubrió los vínculos de Savaro Ltd con el régimen sirio: empresa fantasma con sede en Chipre, Savaro resultó estar domiciliada en la misma dirección que la empresa Hesco Ingeniería y Construcción, perteneciente a un empresario ruso-sirio vinculado al presidente sirio Bashar al-Assad.

Profundizando más, el reportero se enteró que Savaro Ltd está registrada en Reino Unido y comparte la misma dirección que IK Petroleum Industrial Company Limited, que se estableció menos de un mes antes de que se emitiera el comprobante de exportación de la carga de nitrato de amonio. Este último pertenece a otro empresario ruso-sirio cercano a Damasco, y cuyo propio hermano, objeto de las sanciones estadounidenses, está acusado de participar en un intento, en 2013, de importar nitrato de amonio a Siria, que estaba bajo embargo.

Fue así, después de la selección de algunas víctimas, que el 2 de agosto de 2021 se presentó una denuncia civil ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres contra Savaro Ltd, por Melhem Khalaf, expresidente de Beirut y actual diputado, en cooperación con el bufete del abogado libanés y exministro Camille Abousleimane.

"Tuvimos que actuar rápidamente porque en enero de 2021 descubrimos que Savaro Ltd estaba tratando de entrar en liquidación para escapar de todo -añade Diab-. Entonces, el Colegio de Abogados de Beirut tomó las medidas administrativas necesarias con el Registro de Comercio de Londres para oponerse in extremis a esta solicitud de autoliquidación, lo que permitió la demanda contra Savaro Ltd". La liquidación de la empresa habría hecho imposible cualquier enjuiciamiento.

En junio de 2023, luego de una primera sentencia dictada en febrero del mismo año estableciendo la responsabilidad civil de Savaro Ltd, la Alta Corte de Justicia de Londres ordenó el pago de más de un millón de dólares en concepto de indemnización para las cuatro personas, víctimas y familiares. Una decisión aclamada como una victoria por los afectados y sus defensores legales.

"Esta sentencia es importante, representa una gran victoria, porque desde las explosiones no había habido una decisión judicial firme contra ninguno de los eslabones de la cadena implicados", subraya Nasri Diab.

"Incluso aceptaremos justicia en China, si está disponible allí"

"Durante la última audiencia que tuvo lugar en Londres, agradecí al juez inglés, diciéndole que me hubiera gustado estar ante un magistrado libanés que hiciera justicia sobre el fondo. Pero bueno, esta justicia la aceptaremos incluso en China, si está disponible allí", subraya Diab..

Desde esta decisión, la Fiscalía busca ejecutar la sentencia mientras se desconoce la identidad de los beneficiarios económicos finales de Savaro Ltd. Y esto, a pesar de que en enero de 2021, dos parlamentarios británicos habían pedido una investigación sobre la compañía, que debería haber proporcionado al registro de empresas los nombres de sus propietarios.

En junio de 2022, el Tribunal Superior de Londres ordenó a la empresa que revelara la identidad de sus propietarios, pero esto fue nn vano: la mujer mencionada como titular de la firma admitió por correo electrónico a la agencia Reuters que actuaba en nombre de otro beneficiario real, pero se negó a revelar su identidad.

Foto de un monumento que representa la justicia frente al puerto en ruinas de Beirut, tomada el 4 de agosto de 2021. © Hussein Malla / Foto de archivo / AP

Durante el juicio de Londres, los accionistas de Savaro Ltd transfirieron la propiedad de sus acciones a un ciudadano ucraniano residente en ese país, "tal como consta en el expediente de la empresa en el Registro Mercantil inglés", indica Nasri Diab.

A la espera de que se despeje este misterio, la Oficina de Acusación libanesa, impulsada por el éxito de su estrategia en Londres, pretende seguir por la senda de la internacionalización de las acciones civiles.

En particular, sigue de cerca la investigación abierta en Francia en agosto de 2020, por la presencia de dos ciudadanos franceses entre las víctimas, encomendada a dos jueces de instrucción de la división de accidentes colectivos del tribunal de París.

El 18 de enero, el juez Tarek Bitar se reunió con una delegación judicial francesa que llegó a Líbano como parte de sus investigaciones.

"Estamos pensando en entrar en el expediente francés para ayudar a las partes civiles en la etapa de instrucción, para evitar estar directamente involucrados. Además, estoy buscando otras jurisdicciones nacionales en el extranjero y ya tengo en mente a Canadá porque hay hay un número de víctimas binacionales que tienen pasaportes de ese país", concluye Nasri Diab.

Artículo adaptado de su original en francés

