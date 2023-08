Panamá acusa a Colombia de no colaborar en el manejo de la crisis migrante en el Darién

En un desencuentro diplomático más entre las dos naciones que comparten la frontera natural de la selva del Darién, las autoridades migratorias de Panamá señalaron a Colombia de no estar haciendo lo suficiente para disminuir el tránsito de migrantes irregulares a través de la selva. Además, Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración en Panamá (SNM) reiteró las peticiones de ayuda internacional a su país, ya que países como Estados Unidos "le están dejando el problema a la región".

La autoridad migratoria panameña afirmó que desde Bogotá "no quieren colaborar con cerrar el tránsito" en el lado colombiano del Darién, añadiendo que su país ha recibido hasta 2.800 migrantes por día provenientes del cruce selvático. Además, Gozaine sentenció que el Gobierno de Ciudad de Panamá es el único preocupado por la situación migratoria.

"Panamá es el único país que invierte esfuerzo y dinero en atender esta población que llega casi moribunda al Darién (…) Nadie quiere invertir en estas personas", declaró Gozaine y añadió que el Gobierno de su país ha gastado "más de 65 millones de dólares" para enfrentar la crisis migratoria en su frontera sur.

El primer semestre de 2023 batió los récords históricos de cruces por el Tapón del Darién, llegando a registrar para el pasado mes de julio poco más de 260.000 personas que habrían transitado a través de la selva, una cifra que ya es mayor a la reportada en la totalidad del 2022.

Gozaine subrayó que no solo los migrantes necesitan ayuda internacional, sino también las poblaciones que los acogen en territorio panameño.

Un migrante venezolano sostiene a su hijo mientras cruzan el río Muerto en el Tapón del Darién, mientras continúan su viaje hacia la frontera con Estados Unidos, en Acandí, Colombia 9 de julio de 2023. © Reuters / Stringer

"Hemos pedido que se les cree, no solamente a los migrantes sino a las mismas poblaciones de acogida, situaciones para que (les) ayuden con su vida porque son pueblos donde vivían 200 personas y de repente se ven inundadas con 2.000, 3.000 personas", subrayó la directora del SNM, que a su vez afirmó que, aunque la ayuda internacional está llegando", no es la que hemos pedido, no es la que necesitamos".

Hasta el momento, Bogotá no ha respondido a los reclamos de su vecino.

Costa Rica, un nuevo implicado en la crisis del Darién

Gozaine no solo fue enfática en las dificultades que está teniendo el Gobierno de su país para enfrentar la crisis migratoria y en subrayar una posible negligencia de su país vecino al sur en el manejo de la situación, sino que también puntualizó que desde San José las presiones están aumentando.

La Cancillería de Costa Rica se habría puesto en contacto con la oficina homóloga en Panamá para "solicitar tomar algún tipo de medida" en pro de disminuir los cruces en la frontera norte de Panamá, una situación que provocaría el aumento de población migrante estancada en territorio panameño y que el Gobierno "no puede manejar", según explicó Gozaine.

Un grupo de migrantes, en su mayoría de Venezuela, Ecuador y Haití, esperan en el refugio Las Tecas para iniciar la ruta a través del Tapón del Darién, mientras continúan su viaje hacia la frontera con Estados Unidos, en Acandí, Colombia 9 de julio de 2023. © Reuters / Stringer

Además, la directora del organismo panameño advirtió sobre una posible "huelga de empresarios" el próximo 7 de agosto en territorio costarricense, debido a que los migrantes que llegan al país centroamericano estarían representando un "riesgo sanitario" para los negocios aledaños "por la basura que dejan tirada en las calles y por el hecho de que estas personas están haciendo su necesidad en cualquier lugar".

Cifras históricas de cruces migratorios por el Darién

El pasado 21 de julio, el SNM advirtió que, si la tendencia vista en estos primeros siete meses del 2023 -que superaron las cifras récord registradas en los 12 meses del 2022- seguía durante todo el año, poco más de 400.000 personas terminarían cruzando por el Tapón del Darién para finales del 2023, poco menos del doble de lo registrado el año pasado.

En su momento, la Administración panameña había registrado poco más de 248.000 cruces migratorios, cifra suficiente para ser el nuevo tope histórico.

Sin embargo, este 4 de agosto, Samira Gozaine afirma que ya son alrededor de 260.000 personas que han cruzado por la frontera natural entre Panamá y Colombia, cifras que son encabezadas por personas provenientes de Venezuela, Haití y Ecuador principalmente.

En una situación inédita para la región, el aumento de tránsito migratorio a través del Tapón del Darién es una cuestión que preocupa, no solo a las naciones involucradas geográficamente, sino también a instituciones defensoras de los Derechos Humanos. Las condiciones extremas del terreno selvático, la presencia de organizaciones criminales y el desconocimiento general de las rutas en el Darién hacen de su cruce un verdadero infierno para los migrantes.

Con EFE y medios locales

