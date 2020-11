Dustin Johnson, número uno del golf, regresa tras cuarentena por covid-19

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

El número uno del golf mundial, el estadounidense Dustin Johnson, regresará el jueves a los links en el Abierto de Houston de la PGA tras cumplir 11 días de confinamiento por su positivo por covid-19.

Johnson, de 36 años, se perdió los dos últimos eventos de octubre -CJ Cup y Zozo Championship- debido a su contagio, cortando su racha positiva de resultados en las semanas previas al Masters de Augusta, que este año se disputa del 12 al 15 de noviembre.

"Estaba satisfecho con la forma en que estaba jugando. Fui muy consistente", dijo este miércoles Johnson. "He tenido más tiempo libre del que quería camino a Augusta".

Después de ganar el Northern Trust y el Tour Championship, así como lograr una segunda posición compartida del Campeonato de la PGA y un sexto puesto en el Abierto de Estados Unidos, Johnson tuvo que hacer un parón forzado por la pandemia.

"No fue tan malo", declaró. "No me enfermé de verdad. Me sentí como si tuviera un resfriado por unos días y después dejé de tenerlo. Así que estuve bastante asintomático".

"Tuve un poco de cansancio y cosas así, pero no podía saber si eso era porque estaba atrapado en una habitación de hotel durante 11 días sin hacer nada o era el covid lo que me hacía sentir así", afirmó.

"No salí de la habitación durante 11 días, estaba acostado sin hacer nada", recordó. "Para mí fue muy suave y obviamente estoy muy agradecido por eso".

"Vi mucha televisión, pero incluso entonces me quedé sin cosas para ver. Era muy aburrido. No salí de la habitación. El mayor movimiento que hacía era para ir a la ducha", describió Johnson, que dijo desconocer el origen de su contagio ya que sus contactos cercanos dieron negativo en las pruebas.

El golfista reconoció que, al salir del aislamiento, se resintió de la inactividad en los primeros entrenamientos pero espera estar en buena forma la próxima semana para el Masters, el último Grand Slam de 2020.

"El primer día no golpeé las pelotas por mucho tiempo porque estaba un poco cansado. Luego practiqué un poco más cada día. Hasta ahora ha ido bastante bien", señaló. "Mi salud es buena, (pero) el estado de mi juego es indeterminado".

