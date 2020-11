Humillación a mujer en juicio por violación indigna a Brasil

La fiscalía argumentó que el empresario André Aranha "no tuvo intención de violar" a la denunciante, tesis acogida por el juez para absolverlo en septiembre en primera instancia

Sao Paulo (AFP)

La humillación a la que un abogado sometió a una joven durante un juicio por violación generó una ola de indignación este martes en Brasil, luego de que The Intercept Brasil divulgara extractos del video de una audiencia virtual.

"Las escenas de la audiencia de Mariana Ferrer son espantosas. El sistema de justicia debe ser instrumento de acogimiento, jamás de tortura y humillación", tuiteó el juez del Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, luego de la difusión del video.

En el extracto publicado por The Intercept Brasil, se ve al abogado Gastón da Rosa Filho mostrando fotos de Mariana Ferrer, de 23 años, quien acusa al empresario André Aranha de haberla violado en un club en Santa Catarina (sur) durante una fiesta en 2018.

"Pido a Dios que mi hijo no encuentre una mujer como tú. Aquí no puedes dar tu espectáculo", le espeta Gastón da Rosa. "No sirve de nada que vengas con tu lloradera falsa y tus lágrimas de cocodrilo", prosigue el abogado mientras Ferrer llora y pide "respeto".

El juez Rudson Marcos, con máscara, sólo interrumpe al abogado para decirle a la joven: "Mariana, si quieres recomponerte ahí, tomar agua, suspendemos, ¿ok?", según publicó en septiembre el portal regional ND+, que siguió el caso.

"Yo estoy implorando por respeto, mínimo, ni los acusados son tratados así, por el amor de Dios", responde ella llorando.

Muchos también expresaron en las redes sociales su indignación porque, según los documentos publicados por The Intercept Brasil, la fiscalía argumentó que el empresario André Aranha "no tuvo intención de violar", una tesis acogida por el juez para absolver al acusado en septiembre en primera instancia.

"Violación involuntaria no existe", protestaron usuarios en Twitter, así como varias celebridades brasileñas.

"Los organismos de corrección deben investigar la responsabilidad de los involucrados, incluso de los que se omitieron", complementó el juez Gilmar Mendes.

Otras autoridades de la justicia denunciaron tanto la conducta del abogado como la del juez.

