DeChambeau temió tener covid-19 tras sentirse mal durante ronda del Masters

Augusta (Estados Unidos) (AFP)

Tras superar por poco el corte del Masters de Augusta, el golfista estadounidense Bryson DeChambeau, ganador del pasado Abierto de Estados Unidos, dijo el sábado que se ha estado sintiendo "raro" físicamente e incluso se sometió a una prueba de coronavirus, que dio negativo.

DeChambeau, que llegaba a este emblemático torneo de Grand Slam como uno de los favoritos, concluyó en la mañana del sábado la segunda ronda del Masters con un total de 144 golpes (parejo al campo), justo en el límite del corte.

"A medida que iba haciendo la ronda, empecé a marearme un poco. No sé lo que estaba pasando, algo un poco raro", explicó.

"Así que me hice una prueba de covid anoche, y estaba bien, no fue nada. Pero tenía que hacer lo correcto y asegurarme de que no había nada más grave", dijo DeChambeau, agregando que las personas a su alrededor también han dado negativo en los exámenes de coronavirus.

El golfista californiano, quien transformó su cuerpo durante los meses del parón por coronavirus a base de gimnasio y una dieta de culturista, seguía tratando de descifrar sus problemas físicos de cara a las dos rondas definitivas del Masters de este fin de semana.

"No es nada respiratorio. Es más bien un mareo y tengo dolor en el estómago, así que no sé. Solo están pasando cosas raras", afirmó el jugador, de 27 años.

En las dos primeras jornadas, DeChambeau protagonizó actuaciones inconsistentes mezcladas con momentos de mala fortuna, como una pelota perdida el viernes que derivó en un triple-bogey.

El golfista se recuperó después con cuatro birdies en cinco hoyos en la segunda ronda, que le alcanzaron justo para poder competir en el fin de semana.

"No sé qué es o qué pasó, pero estos últimos días me he sentido muy raro, no al 100%", dijo. "Algo de eso ha influido. Me siento un poco apagado y entumecido, no soy totalmente consciente de todo, y también estoy cometiendo algunos errores tontos, seguro".

La presión por conseguir la chaqueta verde, siendo favorito por primera vez en el Augusta National Golf Club y atrayendo los focos por su potencia física y meticulosidad táctica, podrían ser parte también del problema.

"Ciertamente he jugado al golf peor que esto y he ganado. No puedes controlar todo tanto por mucho que lo intentes", concluyó.

