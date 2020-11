Dudas sobre dónde se jugarán los torneos previos al Abierto de Australia

Anuncios Lee mas

Sídney (AFP)

La Federación Australiana de Tenis anunció este lunes que los torneos de preparación del próximo Abierto de Australia serán relocalizados cerca de Melbourne debido a la pandemia de covid-19, un anuncio desmentido por el Estado de Victoria, para el que todavía no se ha tomado una decisión definitiva.

El proyecto prevé que los torneos programados en Sídney, Brisbane, Perth, Hobart, Adelaida y Canberra se celebren en el Estado de Victoria, del que Melbourne es la capital y donde el primer grande del año se disputará entre el 18 y el 31 de enero.

El director general de Tennis Australia Craig Tiley argumentó la decisión porque los gobiernos de los estados australianos no pueden garantizar que los jugadores extranjeros participantes en los torneos de preparación tengan la libertad de viajar a Melbourne en enero.

"No habrá ningún riesgo de que el Abierto de Australia no comience si todos estamos en Victoria, y antes no estábamos seguros", señaló en el Herald Sun, un diario de Melbourne.

Los responsables de los torneos de Brisbane, Adelaida y Hobart difundieron comunicados lamentando la deslocalización de sus pruebas, esperando regresar a la normalidad en 2022.

Pero el primer ministro de Victoria Daniel Andrews señaló que no estaba confirmado, recordando que Melbourne, corazón de la segunda ola de la pandemia en Australia, acababa de salir de varios meses de confinamiento.

"Es un evento enorme, un evento que todos adoramos, pero podemos pensar que evitar una tercera ola es todavía más importante", señaló.

El proyecto significaría que más de 500 jugadores extranjeros aterrizarían en Victoria y guardarían una cuarentena en sus hoteles, teniendo únicamente acceso a las pistas de tenis.

Una vez que finalicen la cuarentena y tengan dos negativos al covid-19, estarían libres de desplazarse en Victoria.

© 2020 AFP