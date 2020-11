"Todas las posibilidades abiertas" para Argentina en Tri Nations, afirma Quesada

Anuncios Lee mas

París (AFP)

El entrenador del Stade Français, Gonzalo Quesada, exmiembro del equipo técnico de la selección argentina, estima que "todas las posibilidades están abiertas" para Los Pumas en el Tri Nations, antes del duelo del sábado frente a Nueva Zelanda, en una entrevista a la AFP.

P: ¿Le sorprendió la victoria (25-15) de los Pumas frente a los All Blacks?

R: "No me esperaba que ganaran a los Blacks, pero estaba convencido que harían un buen partido. Habían pasado mucho tiempo trabajando juntos: quince días en Argentina, quince días en Uruguay, antes de partir para un mes de preparación pura en Australia, donde se juntaron los argentinos que juegan en clubes de Europa. Pudieron pasar dos semanas juntos, jugando dos buenos partidos de entrenamiento. A estos jugadores les gusta estar juntos y ha habido mucho tiempo para la cohesión. Eso ha creado lazos muy fuertes. Hacer sacrificios dejando sus familias durante tanto tiempo y con el contexto del país, que está en dificultades, es algo que ha creado un ambiente particular. Los jugadores no querían que todos esos esfuerzos se evaporaran".

P: ¿Qué piensa del nivel actual de Los Pumas?

R: "En el primer partido dominaron el juego durante casi 80 minutos, evidentemente más en la parte defensiva que en ataque. Lograron controlar a los Blacks, a meterles mucha presión y a marcar los puntos en el momento adecuado, con un Nico Sánchez muy en forma. La hazaña era repetir esa actuación y fue más duro contra los australianos (15-15), que realizaron todo el juego y fueron más peligrosos, pero menos eficaces. Los Pumas supieron una vez más hacer un superpartido. Tal vez con menos armas en ataque, pero con una defensa muy sólida y el buen pie de Sánchez. Unos resultados así en dos semanas contra dos de los mejores equipos del mundo, ¡es fantástico!"

P: Nico Sánchez, apertura del Stade Français, inscribió todos los puntos de Argentina. ¿Fue algo inesperado?

R: "A medias. Quedé sorprendido por cómo se preparó este año. Habíamos puesto énfasis en la intensidad y en una actividad física muy fuerte. Cumplió lo programado y añadió sesiones. Para trabajar sus lanzamientos con el pie, vino a las siete de la mañana varias veces por semana durante varios meses. En términos de nutrición, de preparación (física), hizo esfuerzos monumentales. Al principio para estar muy en forma en su club. No se esperaba ser de nuevo convocado (por el seleccionador argentino Mario Ledesma). Él pensaba que su carrera internacional había terminado tras el Mundial (de 2019), donde las cosas no funcionaron como él quería. Tuvo altos y bajos. Pero con esta enorme preparación, construyó los medios para ser convocado de nuevo. Lo que le está pasando, no es por azar".

P: ¿Argentina puede ahora pensar que puede aspirar al título?

R: "Los jugadores han afrontado la competición con mucha humildad, como siempre, pero ahora no van a jugar la continuación bajando el acelerador. Querrán ser verdaderos competidores para ganar el torneo. Tras los dos primeros resultados que han tenido, están abiertas todas las posibilidades".

P: ¿Qué les puede esperar a Los Pumas en el partido contra los All Blacks?

R: "A un equipo que quiere revancha. Ya han mostrado sus ganas diciendo que se habían sentido provocados y que no tenían que caer de nuevo en la provocación. Los All Blacks habrán tenido quince días para prepararse y sería verdaderamente una hazaña mayúscula repetir la misma actuación contra ellos. Será muy difícil, pero Nueva Zelanda no debe pensar que los argentinos van a esconderse, ya que están con una confianza plena y harán frente".

P: ¿Qué aporta el australiano Michael Cheika, que ha llegado a la selección argentina como ayudante del técnico Mario Ledesma?

R: "Si he entendido bien, está implicado en todos los sectores del juego, pero ha aportado sobre todo algunas novedades en defensa. Tener una mirada exterior de alguien al que le gusta mucho el rugby argentino y tiene una relación de fuerte amistad con Mario (Ledesma) es importante y complementario. Pero el equipo técnico de Los Pumas, sin él, ya es ultracompetente, con un enorme nivel de calidad humana y profesional".

