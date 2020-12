Renuncia ministro del Interior de Perú, la primera baja de Sagasti

El ministro del Interior del Perú, Rubén Vargas, durante la ceremonia de asunción del nuevo gabinete en el Palacio Presidencial, el 18 de noviembre de 2020 en Lima Vargas resigned from the position on December 2, 2020, amid an institutional crisis within the police forces after the layoff of 13 top brass after the handling of firearms during protests that led to the death of two protesters.

Luis IPARRAGUIRE Presidencia de Perú/AFP