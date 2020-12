"Seguir los pasos (de mi padre) es genial", reconoce Mick Schumacher

Anuncios Lee mas

Sakhir (Baréin) (AFP)

"Seguir los pasos (de mi padre) es genial", admitió en una rueda de prensa telemática Mick Schumacher, hijo del legendario Michael Schumacher que debutará en Fórmula 1 con Haas la próxima temporada y que, a los 21 años, está "acostumbrado" a "gestionar bastante bien" la atención que despierta en los medios de comunicación y el público su célebre apellido.

PREGUNTA: ¿Cómo se siente tras el anuncio de su ascenso a Fórmula 1?

RESPUESTA: "Es un sueño que se cumple, un sueño que persigo desde los tres años. ¡Por fin está pasando y es genial! (...) Nunca he perdido de vista esta idea, siempre he sido optimista y estaba convencido de que iba a llegar. Es más difícil cuando los resultados no están ahí, así que está muy bien que hayan llegado este año en F2 (es líder del Mundial a falta de una carrera) y la temporada 2018 en F3 (que ganó) también demostró que no soy un mal piloto, creo".

P: Sigue los pasos de su padre...

R: "Es fantástico practicar el mismo deporte, que tanto amamos ambos. Seguir el mismo camino, descubrir este deporte en todos estos aspectos, es genial".

P: Va a tener que lidiar con una enorme atención de los medios y del público por la identidad de su padre. ¿Cómo va a gestionarlo?

R: "He estado bajo los focos desde muy joven, más aún por el deporte que practico. Me he acostumbrado. Lo llevo bastante bien y creo que mis resultados lo demuestran. Voy a procurar hacer lo mismo el próximo año".

P: Es cercano a varias personalidades de la F1 que han acompañado a su padre (Jean Todt, presidente de la Federación Internacional del Automóvil, Ross Brawn, director deportivo de la F1, y Stefano Domenicali, el futuro director de la F1). ¿Qué le aportan?

R: "Los tres han sido parte integral de la carrera de mi padre y de la mía. Es fantástico ver su posición en el deporte hoy y eso me ha ayudado a verlo de forma diferente, a través de sus ojos y su experiencia, lo que solo puede ayudarme en el futuro. Veo todo el trabajo que hicieron con mi padre para ganar esos campeonatos y después en la FIA y en la F1. Sé que puedo confiar en ellos si tengo alguna duda".

P: ¿Cuáles son sus objetivos para la próxima temporada, sabiendo que Haas no está deportivamente a su mejor nivel?

R: "Siempre quieres mejorar entre el inicio y el final de la temporada. Tenemos un equipo con mucha experiencia, mucho talento, así que no me preocupo. Vamos a trabajar bien juntos y a mejorar el monoplaza tanto como sea posible (...) Mi perspectiva para el próximo año es progresar como piloto y dar lo mejor. Eso será un reto, pero sé que el equipo tiene lo que hace falta para ayudarme a crecer".

P: ¿Sueña con un futuro como Charles Leclerc, de la red de jóvenes de Ferrari a la Scuderia pasando por un equipo cliente de su motor, como es el caso de Haas?

R: "Mi camino no ha hecho más que comenzar. Estoy muy orgulloso y contento de pilotar para Haas el próximo año y de intentar construir algo juntos".

