Spence quiere demostrar ante García que es el mismo boxeador que antes del accidente

Los Angeles (AFP)

Imbatido después de 26 combates, el estadounidense Errol Spence Jr. regresará el sábado al boxeo ante el ex campeón mundial Danny García para defender los dos títulos de peso welter conquistados antes de su accidente automovilístico.

A sus 30 años, Spence Jr. está determinado a demostrar sobre el ring del AT&T Stadium, cancha de los Dallas Cowboys de la liga de football americano (NFL), que es el mismo púgil que antes de su grave accidente de octubre de 2019.

"Nadie me forzó a pelear con Danny García. Pero quería enfrentar a alguien peligroso que me mantuviera enfocado y entrenando fuerte en el gimnasio", aclaró. "Pelear con un buen rival como Danny me lleva a otro nivel, en el nivel que debo estar".

"Voy a demostrar que sigo siendo el mismo Errol Spence Jr. (...) Sé que la gente tiene muchas preguntas. Esas preguntas necesitan ser respondidas. No creo que las hubiera respondido en una competencia más ligera", subrayó.

Spence Jr. se encuentra invicto con una marca de 26 victorias, 21 de ellas por nocaut, y ninguna derrota. El estadounidense, campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), sumó también la corona del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) con un triunfo ante Shawn Porter solo semanas antes de su accidente.

Spence Jr. volvió al gimnasio en febrero con la intención de pelear contra García pero la pandemia de covid-19 retrasó esos planes.

"He trabajado mucho y he mostrado la disciplina que tenía para volver a esta posición", dijo Spence. "Estoy listo. Todo está en el punto de vuelta a donde estaba".

De su lado el también estadounidense García, de 32 años, tiene un balance de 36 victorias (21 nocauts) y dos derrotas. La última vez que subió al ring fue el pasado enero, con una victoria por decisión unánime frente al ucraniano Ivan Redkach.

Las dos únicas derrotas de García fueron en la defensa de su título del CMB, en una decisión dividida contra su compatriota Keith Thurman en 2017, y otra por unanimidad ante Porter en 2018 en un intento de recuperar esa corona.

"Estoy aquí para la pelea de mi vida", subrayó García. "Saldré victorioso".

Aunque no ha ganado un combate por un título mundial en casi cinco años, García dijo que no le molesta que Spence sea el favorito en las apuestas para el sábado.

"No me preocupa ser el 'underdog'. Sé que soy un gran campeón y un gran luchador", afirmó. "Esta es una gran oportunidad. No hay ninguna sensación como la de ganar, y ganar un título mundial es la mejor sensación del mundo".

© 2020 AFP