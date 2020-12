Brasileño Ferreira apunta al bicampeonato mundial de surf en temporada 2021

Anuncios Lee mas

Sao Paulo (AFP)

El brasileño Italo Ferreira, número uno del mundo, dijo en una entrevista publicada este lunes que buscará repetir el título en el circuito mundial de surf en la temporada 2021 que inicia el martes en las aguas de Hawái.

"Ser campeón por primera vez es más difícil, creo que fue un peso que me quité de encima porque ser campeón mundial era un sueño (...) Ahora buscar el bicampeonato me da más confianza. Claro que tengo presión para lograr buen rendimiento, pero eso me motiva más", indicó el surfista de 26 años al diario brasileño Estado de S.Paulo.

Ferreira conquistó el circuito mundial de surf en 2019 al vencer a su compatriota y defensor del título de 2018, Gabriel Medina, en la última de las once etapas del Championships Tour (CT) organizado por la World Surf League (WSL).

El brasileño estaba preparado para defender su corona este año, pero la pandemia del nuevo coronavirus obligó a la suspensión de las competiciones del circuito profesional.

La temporada del convulso 2020 finalmente fue cancelada y el martes iniciará la carrera por la conquista de la estrella del 2021 en Banzai Pipeline, la parada que solía cerrar el calendario y en la que Ferreira logró su primer título mundial.

"Empezar ahí me da confianza, aunque aún me siento presionado por todo lo que pasó. Sin embargo eso ya es del pasado, entrené todo el año para volver a competir y tendré la chance de poner todo en práctica. Espero que todo me salga bien, como la última vez", agregó.

Ferreira enfrentará a pesos pesados del surf como sus compatriotas Medina, bicampeón mundial y uno de los surfistas más populares, y Adriano de Souza, campeón en 2015, quien se retirará al término del calendario 2021.

También a los estadounidenses John John Florence, Kolohe Andino y a la leyenda Kelly Slater, los franceses Jérémy Florès y Michel Bourez, los australianos Owen Wright y Julian Wilson, el sudafricano Jordy Smith o el japonés Kanoa Igarashi.

"Mi mente es mi principal adversaria en la competición", aseguró Ferreira, quien junto a Medina representarán a Brasil en los Olímpicos de Tokio, aplazados para el próximo año por la emergencia provocada por el covid-19.

