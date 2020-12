Con título y MVP en la MLS, argentino Zelarayán se rehace de frustraciones en México

Anuncios Lee mas

Columbus (Estados Unidos) (AFP)

Jugador Más Valioso (MVP) del triunfo del Columbus Crew en la final de la MLS, el argentino Lucas Zelarayán reconoció sentir "un desahogo enorme" por superar los desafíos de esta temporada y las frustraciones de los últimos años en el Tigres mexicano, donde no se sintió reconocido.

El talentoso mediapunta anotó la noche del sábado dos goles y dio la asistencia del tercero en la rotunda victoria 3-0 ante el Seattle Sounders en el Mapfre Stadium de Columbus (Ohio), brindándole al Crew su segundo título de la liga de fútbol norteamericana (MLS).

"Cuando se viene un partido tan importante uno se ilusiona, sueña en grande. Estuve visualizando hacer un gran partido y ganar y lo logré. En realidad fue muy perfecto, no lo imaginé asi, pero estoy muy feliz", reconoció el mediapunta, de 28 años.

Zelarayán es el tercer argentino en lograr el MVP de la final de la MLS tras Guillermo Barros Schelotto en 2008, también con Columbus, y Diego Valeri en 2015 con el Portland Timbers.

El mediapunta anotó el primer y el último gol del partido en los minutos 25 y 82 y dio la asistencia al haitiano Derrick Etienne para la segunda diana en el 31.

En el primer tanto, el mediapunta remató de volea un centro profundo desde la izquierda de Harrison Atful y en el segundo, que sentenció el juego, recibió la pelota solo dentro del área tras una gran jugada del colombiano Luis Díaz, y lanzó un zurdazo imparable a la escuadra.

Con esta espectacular actuación, este jugador formado en el Club Atlético Belgrano llegó a ocho goles y cinco asistencias en su primera campaña en Columbus, en la que también fue elegido como el fichaje del año de la MLS.

- "Un desahogo enorme" -

Columbus pagó a finales del año pasado unos ocho millones de dólares por el mediapunta a Tigres, donde militaba desde 2016.

En Monterrey, Zelarayán era uno de los jugadores preferidos de la afición felina pero el técnico Ricardo 'Tuca' Ferretti nunca lo consideró fundamental dentro de un potente equipo que conquistó tres títulos de liga (Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2019).

La victoria ha sido "un desahogo enorme, no solo por lo difícil que fue este año sino por años anteriores que yo venía estando no tan feliz", recordó Zelarayán. "Creo que Tigres es un gran club, me sentí muy bien, pero pasé momentos duros también".

En sus cuatro temporadas en la Liga MX jugó 113 partidos, en los que fue titular en 64, y anotó 21 goles, pero tuvo que ver varios de los triunfos del equipo desde el banquillo o incluso la tribuna.

"Siempre tengo en la cabeza que en los títulos que gané con Tigres no estaba en la cancha (...) y no se celebran igual, estaba un poco frustrado", reconoció.

"Fue una decisión acertada venir acá", subrayó Zelarayán sobre su cambio de la liga mexicana a la norteamericana.

"Me hicieron sentir un jugador importante como yo me sentía desde que empecé mi carrera. Siempre me sentí el mejor dentro de la cancha, les agradezco al entrenador y compañeros por devolverme esta confianza", afirmó.

"Este año logré convertirme en el jugador que sabía que podía ser", se felicitó Zelarayán, que dedicó el triunfo a su familia por su apoyo en esta compleja campaña marcada por el impacto de la pandemia de coronavirus.

"Mi familia está en Argentina y uno los extraña mucho", señaló. "Así vale la pena tanto esfuerzo, seguro que estarán festejando en casa".

