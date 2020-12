China inaugura en enero de 2021 el mayor radiotelescopio del mundo, de 500 metros de diámetro

Foto tomada el 13 de diciembre de 2020 -- proporcionada por los Observatorios astronómicos nacionales de la Academia de ciencias de China (NAOC)-- del mayor telescopio del mundo, Fast, que mide 500 metros de diámetro, en la provincia de Guizhu (China)

Handout National Astronomical Observatories of the Chinese Academy of Sciences (NAOC)/AFP