"Canelo" tratará de imponer sus habilidades ante el 'gigante' inglés Callum Smith

San Antonio (Estados Unidos) (AFP)

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez intentará este sábado en San Antonio (Texas) imponer sus habilidades y fortaleza para contrarrestar la ventaja de estatura del británico Callym Smith, en una pelea en la que estarán en juego sus tres cinturones de los supermedianos.

Esta será la primera y única pelea del "Canelo" en el 2020, en la que intentará quitarle el invicto al europeo (27-0 y 19 KOs).

"Hablar ahora no tiene caso, cuando suena la campana se ve la realidad y salgo a ganar por cualquier vía, si hay nocaut que se aproveche o si no igual tengo la experiencia para ganar en los 12 rounds. Ganar por nocaut es espectacular y siempre queremos tomar esa puerta", señaló Álvarez en conferencia de prensa antes del pesaje.

Por su parte, el británico intentará demostrar que el tamaño sí importa cuando también defienda su corona de peso supermediano de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo).

El invicto Smith está confiado en vencer a Álvarez (53-1-2 y 36 KOs), considerado por muchos el mejor pugilista libra por libra en la actualidad.

Álvarez, quien no ha peleado desde que venció en once asaltos al peso semipesado ruso Sergey Kovalev en noviembre del 2019, sale como favorito para este combate.

La diferencia de estatura del inglés -6 pies y 3 pulgadas (1,91 m)- es evidente, pues la superestrella mexicana de 30 años mide solo 5 pies y 8 pulgadas (1,75 m). Además el británico es un peleador más natural en las 168 libras, mientras que el tapatío está más cómodo en las 160.

"Sabía que era bajo, pero fue agradable verlo físicamente de cerca por primera vez", dijo Smith sobre su cara a cara con Álvarez.

"Siempre he dicho que la mejor versión de mí puede vencer a cualquiera en el mundo, y mientras la mejor versión de mí pase a través de esas cuerdas, puedo usar mis fortalezas para quitarle las suyas".

- Álvarez imperturbable -

Álvarez no se inmuta por la diferencia de tamaño y confía en lograr una victoria más.

"Sí, Smith tiene esa ventaja obviamente, pero soy un boxeador con experiencia, así que no me preocupa. He luchado contra personas más altas, personas más bajas, por lo que realmente no me preocupa", comentó 'Canelo'.

Se espera que Smith pelee desde larga distancia, usando su ventaja de alcance para eliminar a Álvarez.

La pregunta es si Smith será capaz de mantener a raya a Álvarez mientras los niveles de energía van cayendo en los últimos asaltos.

"Un peleador tan bueno como 'Canelo' Alvarez, obviamente, no me va a dejar simplemente golpear, moverme y alejarme", dijo Smith. "La pelea no va a ser tan fácil".

El combate también le ofrece a Smith la oportunidad de vengar la derrota sufrida por su hermano mayor Liam contra Álvarez en 2016.

Callum estuvo al lado de su hermano para ver ese nocaut que propinó el mexicano en Arlington, Texas.

"Sería bueno vengarse, pero esta pelea será enorme de todas formas", confirmó Smith. "Fue difícil de aceptar en ese momento, fue la primera derrota de Liam. Creo que Liam sabía que perdió contra un muy buen peleador. Mi hermano tuvo éxito en la noche, pero "Canelo" fue enorme ese día".

"Canelo" Álvarez, que enfrentará ahora al ranqueado número uno del peso, es el cuarto mexicano en ser campeón en cuatro categorías diferentes.

"Obviamente es un riesgo y me gusta. Queremos hacer campaña en las 168 libras y que más que peleando con el mejor. Seguimos haciéndolo y tomando las mejores peleas", subrayó "Canelo".

© 2020 AFP