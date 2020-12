Matera dice que era "inmaduro" cuando escribió tuits xenófobos

Anuncios Lee mas

París (AFP)

El capitán de la selección argentina de rugby, Pablo Matera, suspendido unos días a principios de diciembre por su Federación por unos viejos mensajes xenófobos en Twitter de 2011 a 2013, explicó que era "un muchacho inmaduro" y que desde entonces ha cambiado mucho, este domingo en una entrevista con la televisión francesa Canal Plus.

"Imagino que hay muchas personas que se han sentido ofendidas, heridas, y me gustaría pedir perdón. Es realmente una mala utilización de las redes sociales con mis amigos del instituto (...) Quiero simplemente que sepan que no creo en ninguna de esas palabras, que no representan para nada mis valores", afirmó el tercera línea del Stade Français de 27 años.

Otros dos jugadores de Los Pumas, Santiago Socino (Jaguares) y Guido Petti (Burdeos-Bègles), fueron también brevemente suspendidos durante el Tri Nations (versión reducida del Rugby Championship), por mensajes discriminatorios y xenófobos publicados en las redes sociales entre los años 2011 y 2013.

En el momento de los tuits, "era un muchacho inmaduro, un chico bastante rebelde", añadió Matera en el programa 'Canal Rugby Club'.

"No fui un chico fácil de educar para mi madre. Ha pasado mucho tiempo y cuando echo la vista atrás veo cuánto he evolucionado como persona", añadió el capitán del equipo argentino.

Matera siente también que su familia haya recibido mensajes hirientes después de que los tuits salieran a la luz recientemente.

"Eso es lo me ha hecho sufrir más, haberles implicado involuntariamente en esta situación tan horrible", insistió.

"Lo más importante para mí hoy es saber que cometí un error (...) Pero lo que no aceptaré es cometer dos veces el mismo. Hoy solo puedo pedir perdón y seguir adelante", añadió Matera, que se disculpó ante el resto de jugadores y miembros del cuerpo técnico del Stade Français una vez que regresó a Francia.

"Pude hablarles y pedir perdón a los que se sintieron ofendidos. Creo que el grupo lo recibió bien", señaló.

© 2020 AFP