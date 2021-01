Presidente chileno lamenta violencia en el sur del país que dejó dos muertos

"Hay que hacer algo para cambiar esta situación (de ataques a civiles), no es raro, no es poco común, le pasa a mucha gente y me da pena porque nadie hace nada", dijo en referencia a los ataques a civiles rancisco Casanova en el funeral de su padre, Orwal Casanova, el agricultor asesinado en la Araucanía

MARIO QUILODRAN AFP