Nuggets vencen a unos Sixers disminuidos por lesiones y el covid-19

Filadelfia (Estados Unidos) (AFP)

Los Denver Nuggets se apoyaron en el accionar del serbio Nikola Jokic para sorprender este sábado en la NBA por 115-103 a unos disminuidos Filadelfia 76ers, que jugaron con apenas ocho jugadores debido a lesiones y a protocolos ante positivos al covid-19.

Los Sixers, que cayeron ahora con balance de 7-3, pidieron jugar a pesar de las preocupaciones del entrenador Doc Rivers sobre una alineación mermada después de que las estrellas, el camerunés Joel Embiid y el australiano Ben Simmons, fueran a la lista de lesionados 90 minutos antes del inicio del partido.

Rivers no usó a Mike Scott, quien se perdió los últimos cuatro juegos por una lesión en la rodilla izquierda, pero se vistió para que los 76ers tuvieran una plantilla mínima.

"No creo que debamos (jugar) pero no me corresponde a mí expresar eso", dijo Rivers. "Me preocupa la salud de nuestros jugadores".

El pívot camerunés, Embiid, quedó fuera de juego por rigidez en la espalda, mientras que el base australiano quedó fuera por problemas de rodilla.

Seth Curry salió después de dar positivo por covid-19. También faltaron Tobias Harris, Matisse Thybulle, Shake Milton y Vincent Poirier, siguiendo los protocolos de seguridad y rastreo de contactos ante brotes del virus implemnetados por la NBA .

Por los Sixers comenzaron los veteranos Dwight Howard y Danny Green junto con los escoltas novatos Isaiah Joe, Tyrese Maxey y Dakota Mathias.

Los tres novatos jugaron más de 40 minutos para los Sixers, con Maxey anotando 39 puntos más siete rebotes y seis asistencias.

Gary Harris lideró a Denver con 21 puntos, mientras que Jokic agregó 15 puntos, 12 asistencias y nueve rebotes. El argentino Facundo Campazzo estuvo lejos de brillar con apenas tres puntos, dos rebotes y dos asistencias en 17 minutos.

La derrota rompió una racha de 20 victorias consecutivas para los Sixers en su estadio local.

Los Nuggets se quedaron sin Michael Porter, quien al igual que varios jugadores de los Sixers está en cuarentena debido a los protocolos de seguridad de covid-19.

"Consideraron que era suficientemente seguro jugar", dijo el entrenador de los Nuggets, Mike Malone. "Para ser honesto, creo que vamos a empezar a ver más de esto", en relación a los contagios por el nuevo coronavirus.

