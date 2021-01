El chileno Cornejo gana la etapa del Dakar y consolida su liderato en motos

Anuncios Lee mas

Neom (Arabia Saudita) (AFP)

El chileno José Ignacio Cornejo (Honda) se impuso este lunes en la octava etapa de motos del Dakar 2021, de 709 kilómetros, entre las ciudades sauditas de Sakaka y Neom, por lo que consolidó su liderato.

Doble vencedor de etapa en 2020, Cornejo se hace con su primera victoria parcial en esta 43ª edición de la carrera, al marcar un tiempo de 3 horas, 8 minutos y 40 segundos en los 375 kilómetros de tramo cronometrado.

El chileno llegó a la meta delante del australiano Toby Price (KTM), al que aventajó en 1 minuto y 5 segundos, y del último ganador de la prueba, el estadounidense Ricky Brabec (Honda), que llegó a 2 minutos y 50 segundos del vencedor de la etapa, en la que una vez más los favoritos no se sacaron grandes distancias.

"He llegado justo detrás de Ricky, hemos rodado a muy buen ritmo hoy. Le he alcanzado justo antes del refuelling. No hemos cometido ningún error y nos hemos ido relevando con la navegación", afirmó Cornejo.

"El final de la etapa nos ha regalado paisajes preciosos, la verdad que ha sido un placer rodar hasta aquí. Pilotar lo más rápido posible sin perderme y sin caerme, ese ha sido el objetivo. Si sigo igual de concentrado los últimos días, puedo lograr un gran resultado", añadió el chileno.

Tras esta octava etapa, Cornejo que sacaba solo un segundo el domingo a Price, le aventaja ahora en la clasificación general en 1 minuto y 6 segundos, mientras que el británico San Sunderland (KTM) es tercero, a 5 minutos y 57 segundos.

- Abandono de Soultrait -

"Ha sido un día verdaderamente difícil. Me las he visto y deseado con el road book, la verdad que no ha sido nada fácil después de la caída de ayer. Estoy feliz de haber llegado a meta, con la moto en buen estado y físicamente bien, aunque me duele ligeramente la cabeza. La barbilla la tengo mejor, me han dado unos puntos de sutura y está controlado", declaró Price.

Brabec, que era octavo el domingo en la general, es ahora sexto a 17 minutos y 42 segundos de Cornejo, mientras que el argentino Kevin Benavides (Honda) ocupa la cuarta plaza, a 12:58 del chileno.

El francés Xavier de Soultrait se vio obligado a abandonar tras una violenta caída y fue transportado consciente al hospital de Tabuk, al sudeste del país.

Según las informaciones comunicadas por los organizadores del Dakar, deberá someterse a un balance radiológico para conocer el alcance de las lesiones.

El francés estaba entre los favoritos a la victoria final en dos ruedas. Antes de su caída, ocupaba la cuarta plaza en la general, a 2 minutos y 34 segundos de Cornejo.

Otros dos pilotos franceses habían abandonado el domingo. Pierre Cherpin fue hospitalizado en Sakaka tras una violenta caída. Tras sufrir un traumatismo craneal, fue colocado en coma artificial y operado para reducir un hematoma en la cabeza. Su estado es estable.

Por su parte, Olivier Susset sufre diversos traumatismos tras haber sido atropellado por un auto y debe pasar nuevos exámenes, aunque está consciente.

© 2021 AFP