Kang sigue líder del LPGA Tournament of Champions; mexicana López se descuelga

La estadounidense Danielle Kang durante una acción de la tercera ronda del Tournament Of Champions en Lake Buena Vista, Florida.

Miami (AFP)

La golfista estadounidense Danielle Kang mantuvo este sábado la distancia en el liderato del Tournament of Champions, primer evento del circuito LPGA en 2021, mientras la mexicana Gaby López cayó hasta el octavo lugar del torneo, que ganó el año pasado.

Kang, número cinco del ranking mundial, firmó el sábado una tarjeta de 63 golpes, ocho bajo par, para un total de 192 en las tres rondas disputadas en el Four Season Golf & Sports Club de Lake Buena Vista (Florida), en las que no ha cometido ningún bogey.

La jugadora californiana, de 28 años, estuvo bajo la presión de las hermanas estadounidenses Jessica y Nelly Korda, hijas del extenista checo Petr Korda, pero fue capaz de mantener la ventaja con la que había comenzado la jornada con birdies en momentos clave.

A dos golpes de distancia de Kang se sitúa Jessica Korda, que el sábado tuvo una espectacular actuación con 60 golpes, 11 bajo par, y a seis su hermana menor Nelly, que terminó con 67 golpes.

Jessica Korda, número 23 del ranking mundial, arrancó su exhibición en el noveno hoyo acumulando siete birdies y un eagle hasta conseguir la quinta tarjeta de 60 golpes en la historia del circuito de LPGA.

"Ha sido increíble", reconoció Korda. "En los últimos nueve hoyos no sé qué ha pasado. Me he puesto las pilas. Tuve un montón de buenas opciones y estuvimos muy relajados todo el día".

La mexicana Gaby López, por su parte, se quedó con una tarjeta de 71 golpes para un total de 204, que la sitúan a 12 de la cabeza en la octava plaza, compartida con otras tres jugadoras.

- Clasificación del LPGA Tournament of Champions tras la tercera ronda del sábado (par 71):

192 - Danielle Kang (USA) 64-65-63

194 - Jessica Korda (USA) 65-69-60

198 - Nelly Korda (USA) 65-66-67

200 - Chun In-gee (KOR) 68-65-67

201 - Brooke Henderson (CAN) 67-69-65

202 - Cheyenne Knight (USA) 69-66-67

203 - Angela Stanford (USA) 67-69-67

204 - Brittany Lincicome (USA) 66-74-64, Celine Boutier (FRA) 69-70-65, Sophia Popov (GER) 68-69-67, Gaby López (MEX) 65-68-71

205 - Lexi Thompson (USA) 67-69-71

