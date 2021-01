Paula Badosa denuncia las condiciones "lamentables" de su cuarentena en Australia

Anuncios Lee mas

Madrid (AFP)

La tenista española Paula Badosa denunció las condiciones "lamentables" de su cuarentena en el Abierto de Australia, tras dar positivo en coronavirus.

"Las condiciones en las que estamos aquí que son lamentables, no me las esperaba", afirmó Badosa, número 67 del mundo, en una entrevista con el diario deportivo Marca.

Tras llegar a Australia, la española dio positivo en coronavirus y fue trasladada el miércoles a un hotel medicalizado para seguir confinada.

"Lo primero que se recomienda cuando tienes un virus es abrir las ventanas de las habitaciones para que corra el aire. Yo no tengo ventanas y mi habitación es de escasamente 15 metros cuadrados", lamentó Badosa.

"Es obvio que lo único que respiro es el virus. He pedido productos de limpieza, como una aspiradora, y no me dan nada", añadió Badosa.

La española se encuentra entre los 72 jugadores confinados en sus hoteles durante 14 días tras detectarse casos de coronavirus en sus vuelos a Australia. Otros han sido autorizados a entrenar cinco horas al día.

La organización del Abierto afirmó que proporcionaría material a los tenistas que están en cuarentena, algunos de los cuales han convertido sus habitaciones en gimnasios de circunstancias.

Pero, Badosa asegura que "me siento abandonada porque no tengo el material para entrenar que pedí después de cinco días, no me informan del tipo de virus que tengo cuando a los tres días se sabe, ninguna información por parte del torneo...".

La tenista tiene la duda de si pudo infectarse en el viaje o durante su anterior estancia en Abu Dabi.

"Si me infecté en Abu Dabi hay más opciones de que sea el coronavirus que ya conocíamos y podría salir antes", dijo, recordando que en su avión se detectó la cepa británica de la covid-19, más contagiosa.

Badosa explicó que "si tengo el virus normal saldría el 30 o 31 de enero. Si es la cepa británica sería el 5 de febrero", apenas tres días antes del inicio de Abierto de Australia el 8 de febrero.

Badosa asegura que "jugaré seguro" el primer Grand Slam de la temporada, aunque reconoce que "si salgo el 31 tendría una semana para ponerme en forma de cara al Open de Australia. Saliendo el 5 es imposible recuperarla".

© 2021 AFP