Colombia detecta primer caso de variante brasileña de covid-19

Vista de un mural que representa en la fundación Maikuchiga en la comunidad indígena de Mocagua, cerca de Leticia, Colombia, el 18 de noviembre de 2020 Maikuchiga -History of monkeys in Tikuna indigenous language- is a primate rehabilitation center which reinserts monkey cubs, whose mothers were victims of hunting for illegal trafficking, into the jungle.

Raul ARBOLEDA AFP