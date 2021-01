El piloto francés de F1 Pierre Gasly da positivo al covid-19

Anuncios Lee mas

París (AFP)

El francés Pierre Gasly se convirtió este domingo en el sexto piloto de la parrilla de la Fórmula 1 en dar positivo al covid-19, aunque insistió: "Me siento bien".

El piloto de la escudería AlphaTauri, de 24 años, anunció que se encontraba aíslado en su domicilio.

"Quería daros a conocer que he dado positivo de covid-19. Se lo he dicho a todos aquellos con los que he estado en contacto en los últimos días", escribió Gasly en un comunicado publicado a través de las redes sociales.

"Me siento bien y voy a continuar con mi plan de entrenamiento desde casa mientras dure mi aislamiento", añadió.

Gasly, que logró su primera victoria en la categoría reina del automovilismo en el último Gran Premio de Italia y acabó en décima posición en la clasificación de pilotos de la última temporada, se une a otros pilotos que han pasado por esta situación en los últimos meses como el británico Lewis Hamilton, el monegasco Charles Leclerc, el británico Lando Norris, el mexicano Sergio Pérez y el canadiense Lance Stroll.

