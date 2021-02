Mir no se ve como favorito en MotoGP, salvo que Márquez no vuelva a los circuitos

Anuncios Lee mas

París (AFP)

El español Joan Mir (Suzuki), campeón del mundo de MotoGP en 2020 en ausencia de Marc Márquez, no se ve como favorito para la próxima temporada, salvo que se alargue la baja de su compatriota, seis veces campeón de la categoría.

"Este año, creo que soy el hombre a batir, pero no necesariamente el favorito. Todavía tengo mucho que mostrar para ser el favorito (ya que), el año pasado no fue nuestra velocidad sino nuestra inteligencia lo que nos permitió ser campeones" por primera vez en la categoría reina, explicó en una rueda de prensa virtual en la tarde del miércoles.

Si Márquez, víctima de una fractura del brazo derecho en la primera carrera de 2020 y operado tres veces desde entonces, "vuelve al 100%, será el favorito", consideró Mir.

"Si quitáis a Marc, no veo favorito... probablemente yo", consideró, antes de añadir que "si gano este año, en cambio, seré el favorito".

"Pero el objetivo no es ése. El objetivo es divertirme y ser mejor piloto. No me concentro en el campeonato. Quiero primero ser mejor, firmar mi primera pole y más victorias", afirmó quien ha ganado una sola vez en MotoGP, a finales de la pasada temporada.

Mientras la fecha de vuelta de Márquez sigue siendo una incógnita, Mir, de 23 años, recuerda que regresar tras una temporada de ausencia "cuesta mucho", pero que el campeón del mundo en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019 en MotoGP es diferente.

"Si fuera otro piloto no dudaría, diría que es una temporada para retomar sensaciones, empezará peor y luego acabará bien. Pero el único piloto que me merece esa duda es Marc, por los ocho mundiales que lleva a la espalda (también ganó en 125 cm3 en 2010 y en Moto2 en 2012). Si está para ganar (desde la primera carrera) no me sorprendería".

- Las rutinas de siempre -

A pesar de su nuevo estatus, Mir, también ganador en Moto3 en 2017, asegura no haber cambiado su enfoque para la temporada 2021 que comenzará el 28 de marzo en Catar.

"Me encuentro bien, y estoy haciendo un poco lo que he hecho todas las temporadas que es basar mi entrenamiento un poco a la moto, al físico y al 'cardio'. Pude estar una semanita de vacaciones, pero luego he vuelto a la carga e intento estar preparado al máximo física y mentalmente para el inicio de la temporada", dijo.

Su equipo y él deberán, no obstante, aprender a competir sin su antiguo dirigente Davide Brivio, que se fue a la escudería de Fórmula 1 Alpine (exRenault).

"A mí me pilla esto en chancletas, de vacaciones en Tenerife. Me llama, me dice que este año no sigue, yo no me lo creía y creo que le hice alguna bromita, y al final me quedé un poco impactado", relató el piloto español.

"Davide tiene mucho carisma y echaré de menos bastantes cosas, pero creo, espero no echar de menos nada" en Suzuki, dijo Mir, antes de concluir que "dentro de Suzuki hay gente que se puede ocupar de esto de sobra".

