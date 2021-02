Para Lagarde (BCE), la condonación de la deuda covid-19 es "inconcebible"

Anuncios Lee mas

París (AFP)

La condonación de la deuda covid-19 es "inconcebible" y sería "una violación del tratado europeo que prohíbe estrictamente la financiación monetaria de los Estados", asegura la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, en la publicación le Journal du Dimanche.

"Esta regla constituye uno de los pilares fundamentales del euro", explica Lagarde en el semanario francés. "Si la energía gastada en reclamar una anulación de la deuda por el BCE se consagrara a un debate sobre el uso de esta deuda, ¡sería mucho más útil! ¿A qué se destinará el gasto público? ¿En qué sectores con futuro invertir? Ese es el asunto esencial hoy".

Más de 100 economistas emitieron el viernes un llamado a condonar las deudas públicas en manos del BCE para facilitar la reconstrucción social y ecológica tras la pandemia de covid-19.

"Nos debemos a nosotros mismos 25% de nuestra deuda y si reembolsamos esta cantidad, tendremos que buscarla en otro sitio, ya sea volviéndose a endeudar para hacer rodar la deuda en lugar de pedir prestado para invertir, aumentando los impuestos o bajando los gastos", explican estos economistas, entre ellos el francés Thomas Piketty, el exministro belga Paul Magnette, el antiguo comisario europeo húngaro Andor Lazlo o la presidenta del Partido Socialista Obrero Español, Cristina Narbona.

"Todos los países de la zona euro emergerán de esta crisis con niveles de endeudamiento altos", dice Christine Lagarde en el semanario. Pero "no hay duda de que lograrán reembolsarla. Las deudas se generan a largo plazo. Las inversiones realizadas en sectores determinantes para el futuro generarán un crecimiento más fuerte".

"La recuperación creará empleo (...). Nos dirigimos hacia otra economía, más digital, más verde, más comprometida con el cambio climático y la preservación de la biodiversidad", asegura.

En lo inmediato, estima que "2021 será un año de recuperación. La recuperación económica se ha atrasado, pero no descartado. Está claro que se la espera con impaciencia".

No obstante, advierte, "no estamos exentos de riesgos todavía desconocidos", y "no recuperaremos el nivel de actividad económica de antes de la pandemia antes de mediados de 2022", advierte.

© 2021 AFP