Moreno pide resultados confiables para las elecciones generales en Ecuador

Anuncios Lee mas

Quito (AFP)

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pidió el miércoles al Consejo Nacional Electoral (CNE) que entregue resultados confiables de los comicios generales del domingo, mientras el segundo cupo para el balotaje sigue disputándose voto a voto.

"El país necesita los resultados, pero también la total confianza en esos resultados", afirmó Moreno dirigiéndose al CNE, en una declaración divulgada por radio y televisión.

El líder indígena de izquierda Yaku Pérez y el exbanquero de derecha conservadora Guillermo Lasso pelean por llegar a la segunda vuelta del 11 de abril, en la que uno de ellos se enfrentará al economista Andrés Arauz, delfín del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017).

Moreno exhortó también a las autoridades electorales a que "atiendan todos los pedidos de revisión" de votos y que lo hagan "con la mayor transparencia".

"Estamos en el objetivo de realizar un proceso transparente", manifestó de su lado la titular del CNE, Diana Atamaint.

Pérez, un abogado ambientalista de 51 años, alcanzaba un 19,65% de los sufragios y Lasso, de 65 años, registraba un 19,60%, según el conteo parcial del CNE cuando todavía restan por computar el 3,36% de las actas electorales. Arauz, de 36 años, lograba un 32,44%.

Ante el estrecho margen con Lasso, Pérez alude a un posible fraude en su contra, por lo que junto a sus simpatizantes realiza desde el domingo plantones ante el organismo electoral.

Moreno, que no se presentó para la reelección y cuyo mandato de cuatro años concluirá el 24 de mayo, también pidió a los candidatos que muestren "su vocación democrática y su máximo cuidado de la paz social".

Pérez, candidato de Pachakutik -brazo político del mayor movimiento indígena-, solicitó a sus partidarios mantener la tranquilidad.

"Hacemos un llamado a la calma, a la paz. A esperar los resultados con paciencia, pero a estar vigilantes de cada uno de los votos que ustedes apostaron por este proyecto, que busca un Ecuador sin corrupción y transparencia. Juntos lo vamos a lograr". expresó en su cuenta de Twitter.

En declaraciones a la prensa en el puerto de Guayaquil (suroeste), adonde viajó para constatar el proceso de revisión de actas pendientes, el dirigente indígena señaló además: "No queremos conflictos, no queremos irrumpir la paz, no queremos violencia".

Algunos sectores indígenas y sociales anuncian movilizaciones pacíficas para defender el voto de Pérez.

Estados Unidos, la misión de observadores de la OEA y la Iglesia católica ecuatoriana coincidieron en llamar a aguardar con "calma" los resultados finales oficiales.

"Esperamos que en las próximas 48 horas podamos terminar con el escrutinio", señaló Atamaint al canal de televisión Ecuavisa.

© 2021 AFP