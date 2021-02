Karatsev, el desconocido cañonero ruso que rompe moldes en Australia

Anuncios Lee mas

Melbourne (AFP)

¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo ha hecho? El ruso Aslan Karatsev asaltó por sorpresa el domingo los cuartos del Abierto de Australia. Ahora le espera el búlgaro Grigor Dimitrov, un clásico de la zona noble del circuito.

Nacido en el Cáucaso ruso, en Vladikavkaz, hace 27 años, Karatsev juega desde 2009 en los circuitos secundarios del tenis profesional (Challenger e ITF).

Hasta este Abierto de Australia solo había ganado tres partidos en el circuito ATP, sin superar el 111º puesto mundial, acumulando ganancias de 618.354 dólares.

En una semana en Melbourne ha ganado cuatro partidos del cuadro principal (dos frente a Top-20, como Auger-Aliassime y Scwhwartzman, 9º), aumentando su capital en 407.000 dólares, asegurando su entrada en el Top-70 mundial.

A la sombra de sus compatriotas, los estelares Daniil Medvedev y Andrey Rublev, ganó antes llegar al Abierto de Australia la ATP Cup, jugando solo los dobles y sin lograr victorias. Fue el primero de este trío ruso que alcanza los cuartos.

¿Se lo habría creído antes de comenzar el torneo? "No lo sé, hubiera dicho que ya se verá...", señaló.

Una exhibición de aplomo para un jugador que nunca había participado en el cuadro principal de un Grand Slam.

Su seguridad, unida a un juego potente y sólido, le han permitido convertirse en el jugador con peor clasificación (114º) en alcanzar los cuartos en Melbourne desde Patrick McEnroe en 1991 (114º también).

Además es el primer tenista que alcanza los cuartos en su primer grande desde Alex Radulescu en Wimbledon-1996.

Esta confianza le permitió dar la vuelta a la situación en octavos ante Felix Auger-Aliassime, que mandaba 2-0 tras ganar 6-1 en la segunda manga.

"Lo que quería era entrar en mi partido porque no lo estaba. Él jugaba, pero yo no realmente. Tuve que salir de la pista para ir al baño y me dije 'voy a jugar cada bola y entrar en el partido'", señaló sobre un plan que siguió a la letra.

- Lesión de rodilla -

Karatsev es también el primer jugador procedentes de las rondas previas de clasificación en llegar a cuartos desde el australiano Bernard Tomic hace diez años (Wimbledon 2011).

En el Abierto de Australia, es el tercero en lograrlo en la 'era Open', tras el australiano Bob Giltinan (1977) y el croata Goran Ivanisevic (1989).

En tercera ronda Karatsev dejó fuera de juego a uno de los jugadores de moda en el circuito como Schwartzman, por un triple 6-3.

El desconocido cañonero ruso soltó ese día 50 ganadores, con nueve saques directos, pasando por encima del 'Peque' en 1 hora y 52 minutos.

"Es un increíble sentimiento, me clasifiqué (para el cuadro principal) y ya estaba muy contento", dijo Karatsev, que en 2017 sufrió una lesión de rodilla entrenando en España que le mantuvo de baja seis meses. Después cayó más allá del puesto 250 del ranking ATP. Hoy está entre los ocho mejores de Australia.

