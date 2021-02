Maduro dice que Venezuela comenzará a vacunar contra el covid-19 el jueves

Anuncios Lee mas

Caracas (AFP)

Venezuela arrancará este jueves su campaña de inmunización contra el covid-19, tras el arribo de las primeras 100.000 dosis de vacunas rusas Sputnik V, de 10 millones acordadas, con personal de salud y autoridades gubernamentales en la primera fase, informó el presidente Nicolás Maduro.

En rueda de prensa en Caracas, Maduro indicó además que su gobierno espera la liberación de 300 millones bloqueados en el Banco de Inglaterra para pagar las vacunas AstraZeneca reservadas en el sistema de acceso global Covax de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La OPS dijo en paralelo que Venezuela debe pagar un adelanto de 18 millones de dólares para asegurar esas vacunas. El país tiene reservadas entre 1,4 y 2,4 millones de dosis.

"Todas las vacunas que hay en el mundo las estamos evaluando", señaló desde el palacio presidencial de Miraflores, al mostrarse abierto a la posibilidad de que privados puedan importar vacunas y comercializarlas.

"No lo hemos pensado, no me desagrada la idea de un mercado privado de vacunas", señaló. "Tendríamos que estudiarlo con las autoridades expertas en materia de salud".

Con 30 millones de habitantes, Venezuela suma 133.927 casos confirmados y 1.292 muertes por covid-19, según cifras oficiales, cuestionadas por organizaciones como Human Rights Watch.

- Deuda con la OPS -

Maduro reiteró que la vacunación masiva está prevista para abril y que por lo pronto, las 100.000 dosis de la Sputnik V que llegaron el sábado al país estarán destinadas al personal sanitario, de seguridad, tanto policial como militar, así como los diputados del Parlamento de mayoría chavista y otras autoridades "que por su trabajo de calle justifican (...) su protección especial para que el Estado continúe su marcha".

Señaló además que su esposa, Cilia Flores y él, de 58 y 64 años respectivamente, se vacunarán "apenas" puedan.

Indicó que su gobierno ha "invertido 200 millones de dólares" en las 10 millones de vacunas Sputnik V "que deben llegar en este cuatrimestre de manera progresiva".

Pero también evocó la posibilidad de obtener una "combinación" de vacunas, incluyendo la china y la cubana, ésta aún en fase de ensayos.

Venezuela está entre los 37 países de Latinoamérica y el Caribe que recibirán vacunas anticovid a través del Covax.

Sin embargo, esas dosis no han podido llegar a Venezuela pues el país no ha saldado su deuda con la OPS, dijo el viernes Alena Douhan, relatora especial de la ONU para evaluar el impacto de sanciones sobre los derechos humanos.

El primer plazo de pago para las vacunas venció el martes.

- "Dimos todo" -

El gobierno de Maduro negocia para acceder a los recursos que están bloqueados en el extranjero, y cuyo control recae en el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país por medio centenar de países.

"La negociación de la Organización Panamericana de la Salud esperamos que culmine de manera exitosa y favorable", señaló. "Esa negociación está en pleno desarrollo, nosotros dimos todo lo que teníamos que dar, solo estamos en la espera de que liberen los 300 millones de dólares del Banco de Inglaterra para comprar las vacunas".

Venezuela no califica entre las 10 naciones que obtendrán las vacunas sin costo, y la OPS advirtió que Venezuela corría el riesgo de perder la reserva si no pagaba el adelanto que le correspondía.

"¿Cuánto es lo que necesita pagar [Venezuela]? Es un adelanto inicial de 18 millones de dólares, eso es lo que se necesita para poder asegurar las vacunas", señaló Ciro Ugarte, director de Emergencias Sanitarias de la OPS en una rueda de prensa.

Ugarte dijo que el número de vacunas que Venezuela recibiría inmediatamente después del pago inicial depende de la disponibilidad que haya del producto y del avance en la preparación para implementar la vacunación, lo cual supone aspectos legales, operacionales, logísticos y de entrenamiento de personal y cadena de frío, entre otros.

El objetivo es que estos procesos se puedan acelerar "y una vez que se haga el primer pago, Venezuela pueda recibir vacunas del Covax lo más pronto posible y pueda implementar la vacunacion de acuerdo al plan", indicó.

© 2021 AFP