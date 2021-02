Nadal cae en cinco sets ante Tsitsipas en los cuartos de Australia

Anuncios Lee mas

Melbourne (AFP)

El español Rafa Nadal, número dos mundial, quedó eliminado en cuartos de final del Abierto de Australia al perder en un emocionante duelo ante el griego Stefanos Tsitsipas, sexto del ránking ATP y que se impuso 3-6, 2-6, 7-6 (7/4), 6-4 y 7-5, este miércoles en Melbourne.

Nadal dejó así escapar una ventaja de dos sets a cero y Tsitsipas disputará el viernes su segunda semifinal del Abierto de Australia y la tercera en un Grand Slam, contra el ruso Daniil Medvedev (4º del mundo), que ganó horas antes a su compatriota Andrey Rublev (8º) por 7-5, 6-3 y 6-2.

Tsitsipas no podía ocultar su emoción por la gran victoria al término del partido. "No tengo palabras... He recuperado mi tenis. Es un sentimiento increíble poder luchar a este nivel y poder darlo todo en la pista", afirmó.

"Estaba nervioso al principio. No sé qué pasó después del tercer set, volaba como un pajarito, todo me funcionaba. Es algo indescriptible", añadió.

Tsitsipas es el tercer jugar que consigue remontar dos sets en contra en un partido contra Nadal, después del suizo Roger Federer en la final de Miami en 2005 y del italiano Fabio Fognini en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos de 2015.

Nadal, campeón en octubre de su decimotercer título en Roland Garros y con él de su vigésimo en un Grand Slam (un récord, igualado con Roger Federer), tendrá que seguir esperando para ganar el 21º y fijar una nueva plusmarca en el circuito masculino.

En el otro partido del día en los cuartos masculinos, Daniil Medvedev tuvo una clasificación relativamente cómoda ante Rublev, por 7-5, 6-3 y 6-2, y amplía a 19 su racha de victorias consecutivas.

"Diría que en los últimos tres puntos, cuando me preparaba para servir, no podía verdaderamente mover mi pierna izquierda", dijo Medvedev, agotado por las sofocantes condiciones en las que se disputó el encuentro.

Desde noviembre, Medvedev ha encadenado títulos en el Masters 1000 de París-Bercy, el Masters ATP de Londres y la Copa ATP, en la que llevó a la victoria a Rusia.

Será su primera semifinal en el Melbourne Park, tras haber alcanzado la final del Abierto de Estados Unidos en 2019 y la semifinal de ese mismo torneo el año pasado.

- Eliminación de Barty -

Por su parte, la gran noticia del día en el cuadro femenino fue la eliminación de la estrella local, Asleigh Barty, número uno mundial, que cayó en cuartos ante la checa Karolina Muchova (27ª) por 1-6, 6-3 y 6-2.

En el primer set, Muchova, de 24 años, parecía estar en baja forma física, pero tras solicitar un tiempo muerto por razones médicas se convirtió en una jugadora diferente para demoler a la australiana en el Rod Laver Arena.

Tras el partido, Barty lamentó haber dejado que ese 'parón médico' se hubiera convertido en un antes y un después en el partido.

"Tengo la suficiente experiencia ahora para ser capaz de gestionar eso. Estoy decepcionada por no haber sido capaz de tomar luego el control del partido. No ha sido mi día", admitió la primera del ránking WTA e ídolo local.

Barty llegó a ir dominando 6-1 y 2-1 ante Karolina Muchova, antes de la reacción de la jugadora europea.

La jugadora australiana estuvo fuera del circuito durante once meses por la suspensión del circuito ante la pandemia del covid-19 en un primer momento y luego por precaución sanitaria.

Ganó uno de los torneos preparatorios previos al Abierto de Australia.

En este primer Grand Slam del año, Barty no había perdido ningún set antes de estos cuartos de final, dejando escapar apenas veinte juegos en sus cuatro primeros partidos.

La checa se encontrará en semifinales con la estadounidense Jennifer Brady (24ª), vencedora del encuentro contra su compatriota Jessica Pegula (61ª) por 4-6, 6-2, 6-1.

Será la segunda semifinal en un grande para Brady después del Abierto de EEUU de 2020. Muchova, por su parte, nunca había llegado antes de este torneo a unas semifinales de una cita del Grand Slam.

© 2021 AFP