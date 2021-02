Los políticos y el nuncio que escandalizaron a Perú por vacunarse antes de tiempo

Anuncios Lee mas

Lima (AFP)

Un expresidente, dos ministras, un centenar de funcionarios, académicos, el dueño de un restaurante chino y el nuncio del Vaticano figuran en "la lista de la infamia" de los 487 peruanos que se vacunaron por adelantado contra el coronavirus.

Este escándalo de presunta corrupción, "Vacunagate" o "VacunaVIP", estalló hace ocho días causando indignación en el país. Salpicó al comienzo solo al popular expresidente Martín Vizcarra, pero luego se extendió al actual gobierno transitorio de Francisco Sagasti.

Fue el propio presidente quien reveló el lunes que eran 487 los vacunados en forma irregular antes del proceso nacional de inmunización, que comenzó el 9 de febrero con el personal sanitario. La lista oficial fue publicada por los medios el martes.

Las autoridades dijeron que 122 funcionarios públicos figuran en el listado, 16 de ellos del actual gobierno que fueron separados de sus cargos.

Uno de ellos es el viceministro de Salud, Luis Suárez Ognio, quien se vacunó con seis familiares.

También la canciller Elizabeth Astete y la titular de Salud, Pilar Mazzetti. Ambas renunciaron.

"La mayoría de las vacunaciones ocurrieron en septiembre y octubre", en el gobierno de Vizcarra, aseguró Sagasti el jueves en una videoconferencia organizada por el Wilson Center de Washintgon.

- "Invitados" -

Los 487 recibieron algunas de las 3.200 dosis extras que el grupo farmacéutico chino Sinopharm entregó para el personal a cargo del ensayo de la vacuna entre 12.000 voluntarios peruanos.

Ocho funcionarios de la cancillería beneficiados en la "repartija de vacunas", como se ha referido al asunto la prensa local, integraban el equipo que negoció la adquisición de las dosis con China. Fueron separados de sus cargos.

También el jefe del ensayo, el médico Germán Málaga, fue suspendido del cargo por la Universidad Cayetano Herrera.

Además, renunciaron el rector de esta universidad privada, Luis Varela, y los vicerrectores José Espinoza y Alejandro Bussalleude, los tres inmunizados.

Málaga no dio explicaciones convincentes al Congreso sobre el criterio que usó para autorizar la inmunización de las 487 personas, entre quienes hay una decena de empresarios y sus parientes.

Varios vacunados figuran como "invitado" en el registro de la universidad y otros como "consultor".

Málaga es cuestionado además por haberse aplicado tres dosis de la vacuna, en vez las dos del protocolo, lo que también hizo con otras 30 personas.

Los 487 vacunados están en el ojo del huracán, pues la Fiscalía, el Congreso y el gobierno abrieron investigaciones.

- La esposa y el hermano -

El escándalo estalló en medio la segunda ola de la pandemia y de la campaña de los comicios generales del 11 de abril.

Por ello, complica el empeño de Vizcarra de ganar un escaño en el Congreso, pero también al partido Morado de Sagasti, quien no busca la reelección.

"Es claro que Martín Vizcarra tiene todos los elementos para perder adhesiones, pero afecta indudablemente al gobierno" de Sagasti, dice a la AFP el analista político Fernando Tuesta.

Vizcarra se vacunó en octubre, cuando todavía era presidente pero antes de que la vacuna china obtuviera luz verde, el 31 de diciembre. Lo hizo con su esposa, Maribel Díaz, y su hermano mayor, César Vizcarra.

El exmandatario alega que fue uno de los 12.000 voluntarios, pero lo desmintió la Universidad Cayetano Heredia.

- Enviado papal y consultor -

Este escándalo convirtió de heroína a villana a la exministra Mazzetti en un país de 33 millones que acumula 44.308 fallecidos por covid-19, con 1,25 millones de casos confirmados.

Hace una semana la entonces ministra declaró ante el Congreso que, como "capitán de barco", iba a ser la última funcionaria de salud en vacunarse, aunque lo había hecho el 22 de enero.

"Se han vulnerado los principios de probidad, veracidad y transparencia. Son hechos muy graves", dice a la AFP Adriana Urrutia, directora de la Asociación Civil Transparencia.

El nuncio Nicola Girasoli afirmó que fue vacunado porque era "consultor en temas éticos" de la Cayetano Heredia.

A pesar de la explicación el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, se declaró "indignado y entristecido" y la Conferencia Episcopal Peruana lamentó "la utilización indebida de las vacunas".

- ¿Comida china por vacuna? -

La legisladora opositora Tania Rodas dijo que se sintió "traicionada" cuando se enteró de que su pareja, el médico Manuel Cedano (que no trabaja en la primera línea), era uno de los 487.

Sin embargo, Rodas hizo una aclaración: "Yo mantengo una relación con él, pero no soy casada. Él está casado con la directora [nacional] de Epidemiología".

La vacunación como "consultor" del dueño del restaurante de comida china Royal, César Loo, ha generado dudas pero también risas.

El doctor Málaga contó que Loo vendía comida china a la delegación enviada por Pekín a Lima a negociar la venta de las vacunas. "Esas personas (...) se cansan del Burger King. Cómo no lo vamos a poner [a Loo] en la vacunación", expresó.

Loo replicó diciendo que no conocía a Málaga y que no fue inmunizado a cambio de comida, pero no ha explicado como tuvo acceso a la vacuna.

