El 'Big Three' son "cíborgs del tenis", afirma Medvedev

Melbourne (AFP)

El ruso Daniil Medvedev, derrotado este domingo en la final del Abierto de Australia ante Novak Djokovic, afirmó que su rival serbio y los otros dos componentes del llamado 'Big Three', Roger Federer y Rafa Nadal, son "cíborgs del tenis".

"Estamos hablando de unos cíborgs del tenis, en el mejor sentido de la palabra. Son simplemente increíbles", afirmó Medvedev tras despedirse de la posibilidad de conquistar su primer título de Grand Slam al perder la final del Abierto de Australia 7-5, 6-2, 6-2 ante 'Djoko', N.1 del mundo.

El ruso ya había perdido la final del US Open de 2019 ante el español Rafa Nadal.

"Siempre digo que ellos son simplemente mejores que los otros tenistas. No me da vergüenza decirlo, es la verdad", afirmó Medvedev, de 25 años, uno de los jugadores de la nueva generación llamados a tomar el relevo de un 'Big Three' cuyos tres integrantes suman 58 títulos de Grand Slam.

"La próxima vez si juego contra Novak, seguro que haré algunas cosas de forma diferente en la pista, quizá también fuera de ella", lanzó el ruso.

