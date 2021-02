Guillermo Lasso, el exbanquero que quiere hacer girar a Ecuador a la derecha

Anuncios Lee mas

Quito (AFP)

Conservador pero ante todo anticorreísta, Guillermo Lasso quiere recuperar el poder para la derecha en Ecuador después de tres décadas. Derrotado por la izquierda dos veces, este exbanquero de 65 años tendrá quizá su último chance de vencer a su bestia negra en la política.

El 11 de abril se medirá en balotaje con Andrés Arauz, un economista 29 años menor que él. Será un duelo entre generaciones pero, sobre todo, la oportunidad para Lasso de cobrar revancha del socialista Rafael Correa, el hombre que frustró su saltó a la presidencia en 2013.

En 2017 enfrentó a Lenín Moreno, elegido entonces por Correa como su sucesor. Solo dos puntos lo separaron de la victoria frente al hoy presidente. Después de romper con Moreno, Correa impulsó al joven Arauz (36 años) como su delfín.

Lasso "se ha convertido en una figura política que si bien hoy no representa la oposición al régimen de Moreno, representa o por lo menos ha tratado de aglutinar todo lo que se concibe con el anticorreísmo" de la derecha, señala a la AFP el politólogo Paolo Moncagatta, de la privada Universidad San Francisco de Quito.

Lasso (con 19,74% de la votación) llegó sufriendo al balotaje. Pasó raspando por casi 33.000 sufragios frente al líder indígena Yaku Pérez (19,39%), otro anticorreísta pero de izquierda. Arauz ganó la primera vuelta con 32,72%.

- "Aniquilar al correísmo" -

Menor de once hermanos de una familia de clase media, Lasso llegó a ser un banquero exitoso sin tener un título universitario.

Su hermano Xavier, periodista e intelectual de 67 años, es correísta. Durante el gobierno socialista fue canciller y representante ante Naciones Unidas.

"Mi hermano Guillermo (...) es un ser humano muy poderoso, desde el punto de vista económico. A la gente muy poderosa, aceptar el 'no' se le hace muy difícil, el 'no' es casi como una herejía. Sí fuimos buenos hermanos a pesar de las profundas diferencias, la clave fue que no hablábamos de política ni de fútbol porque a Guillermo no le gusta el fútbol", expresó Xavier en 2015 al diario estatal El Telégrafo.

El candidato Lasso ha agitado las banderas contra el chavismo que gobierna en Venezuela. Si derrota a Arauz, le devolverá el poder a la derecha después de 32 años.

El experimentado empresario sacó provecho de la pelea a muerte entre Correa y Moreno, que dividió al movimiento de izquierda Alianza País que lideró el primero.

Con el apoyo de poderosos sectores económicos, Lasso respaldó a Moreno en un referendo en 2018 que eliminó la reelección indefinida impulsada por Correa. Lasso "representa una esperanza de aniquilar al correísmo en el Ecuador", enfatiza Moncagatta.

- Sepultar el socialismo -

"Daremos vuelta a la página del socialismo del siglo XXI y entraremos en una etapa de plena democracia, de libertad", expresa Lasso, miembro del Opus Dei y nacido el 16 de noviembre de 1955 en Guayaquil (suroeste).

Este puerto sobre el Pacífico fue uno de los primeros focos de la pandemia en Latinoamérica. Sus servicios hospitalarios y funerarios llegaron a colapsar.

Lasso propone vacunar a nueve millones de personas en sus primeros 100 días de gobierno.

Habrá "un cambio de modelo que de vuelta a la página al pasado de corrupción, de ineficiencia y de despilfarro de los recursos públicos", manifestó en campaña.

Lasso lleva lentes, peina canas y camina apoyado en un bastón. Se define como "tolerante" y "demócrata", y se presenta como un líder "con capacidad y experiencia para luchar contra la corrupción, la ineficiencia en la administración de recursos del estado y promover un amplio programa de inversión".

Se precia de haber trabajado desde los 15 años. Con un empleo a medio tiempo en la Bolsa de Valores de Guayaquil, ayudó a su familia y se financió los últimos años de bachiller. Cursó tres semestres de economía antes de meterse de lleno en el sector financiero.

Lasso fundó su propio movimiento, Creando Oportunidades (Creo), pero corre con el apoyo del Partido Social Cristiano, del fallecido exgobernante León Febres Cordero (1984-1988) y otrora principal fuerza de la derecha.

Entre 1989 y 2012 fue vicepresidente, gerente y presidente del privado Banco de Guayaquil, de los mayores de Ecuador. En el área pública, se desempeñó como gobernador de la provincia del Guayas (capital Guayaquil) y secretario de Estado (superministro) de Economía en la administración del derrocado expresidente Jamil Mahuad (1998-2000).

Está casado con María de Lourdes Alcívar y tiene cinco hijos.

