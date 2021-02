Accidente de Tiger ensombrece el torneo WGC en Florida

Harry How GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Miami (AFP)

A un día del inicio del torneo World Golf Championships (WGC) en Bradenton (Florida), las estrellas del circuito PGA seguían conmocionadas este miércoles por el accidente de auto en el que resultó gravemente lesionado Tiger Woods.

El español Jon Rahm, número dos del ranking PGA, dijo que el colectivo de golfistas sigue en shock desde que el martes llegaron las noticias de que Tiger se estrelló solo con su vehículo todoterreno en una carretera al sur de Los Ángeles (California).

Un día después "nada ha cambiado. Creo que todavía estamos en shock de que esto haya sucedido", dijo Rahm, a quien rápidamente le embargó el recuerdo del accidente de helicóptero en el que fallecieron hace un año Kobe Bryant y otras ocho personas.

"Mi primer pensamiento fue que hace poco más de un año perdimos a Kobe Bryant de repente. Ahora estoy, en todo caso, agradecido de que Tiger siga aquí", afirmó.

"Espero que salga de esta. Espero que su cuerpo aún esté bien. No necesito necesariamente verlo en un campo de golf de nuevo. Me encantaría, pero solo espero que pueda llevar una vida normal de aquí en adelante", subrayó.

"Lo ha dado todo a este juego. Ha hecho tanto por nosotros, y cada día que estemos aquí será un recuerdo para Tiger Woods" le reconoció Rahm a su compañero y rival.

El año pasado, el español concluyó en tercer lugar de este torneo que se disputaba en México, que ganó el estadounidense Patrick Reed.

Para esta edición el evento se trasladó a Florida debido a problemas logísticos derivados de la pandemia de covid-19.

Los candidatos al título, incluido el número uno mundial, el estadounidense Dustin Johnson, han dedicado los últimos días a adaptarse al nuevo escenario del campo The Concession.

"Es diferente a México, eso seguro", dijo el norirlandés Rory McIlroy.

"Es un gran campo de golf, con greens ondulados (...) "Es una incógnita. Nadie ha estado aquí antes pero sin duda es un gran lugar", afirmó.

- "Muchos jugamos a golf por Tiger" -

El ex número uno mundial cree que las emociones por el accidente de Tiger marcarán sin duda el evento pero no tienen por qué ser un factor diferencial en el campo.

"Obviamente le restará mucha atención a este torneo, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. No recae sobre nosotros y realmente no sentimos eso cuando estamos jugando", dijo

Xander Schauffele, número cuatro del mundo, señaló que el propio Woods era el modelo ideal para este tipo de situaciones que requieren mantener la concentración en el juego, obviando problemas físicos o personales.

"Creo que era el mejor en eso", dijo Schauffele. "Todos hemos aprendido de él. Jugó mucho del mejor golf con tantas cosas locas en su vida. Lesiones y todo tipo de cosas".

"Él es la razón por la que muchos de nosotros estamos jugando al golf y la razón por la que muchos de nosotros hacemos lo que hacemos", reconoció.

Tiger Woods, el mejor golfista de su generación y ganador de 15 torneos de Grand Slam, no iba a disputar este torneo debido a una nueva operación de espalda a la que se sometió recientemente.

Ahora, Tiger afronta a sus 45 años una rehabilitación todavía mayor por las graves lesiones sufridas en su pierna derecha en el accidente, que incluyen fracturas abiertas en la tibia y peroné.

