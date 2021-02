Costa Rica busca atraer producciones de cine y televisión con incentivos

Anuncios Lee mas

San José

Costa Rica analiza otorgar incentivos para atraer producciones internacionales de cine y televisión, que actualmente buscan otros destinos en la región donde sí reciben beneficios económicos.

La Asamblea Legislativa (parlamento) discute una iniciativa apoyada por el gobierno del presidente Carlos Alvarado para promover la inversión y desarrollo de producciones internacionales de películas, documentales, series, anuncios y videos musicales.

El país pretende competir con otros como Colombia, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana, que ofrecen incentivos tributarios o devoluciones de dinero en efectivo a cambio de inversiones en producciones audiovisuales.

"Tenemos documentado en los últimos tres años casi 114 millones de dólares en proyectos que valoraron venir a Costa Rica", comentó a la AFP José Castro, comisionado fílmico de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), una entidad pública que impulsa la iniciativa.

Precisó que ese volumen de inversión puede significar "más de 345 millones de dólares inyectados a la economía costarricense", gracias a la cadena productiva que genera un emprendimiento cinematográfico.

"Este proyecto es parte de una agenda de reactivación del sector turístico", declaró por su parte el ministro de Turismo, Gustavo Segura.

La iniciativa busca exonerar impuestos sobre la renta, así como sobre la importación temporal de equipos y materiales usados en la filmación.

También prevé agilizar el otorgamiento de visas al personal involucrado y facilidades para tramitar los permisos requeridos.

Pese a no tener incentivos, Costa Rica ha atraído ocasionalmente algunas producciones internacionales, como la película "After Earth" (2013), dirigida por el cineasta indio-estadounidense Night Shyamalan y protagonizada por el actor Will Smith.

Sin embargo, otras cintas como "Jurassic Park", cuya historia es ambientada en Costa Rica, no se filmó en el país.

- Impacto económico -

"Cada vez que vienen producciones fílmicas hay un impacto en el turismo, porque contratan servicios de transporte, hospedaje, alimentación, y encadenan otros sectores, como los actores y equipos técnicos de escenografía, vestuarios, video y sonido", destacó el ministro Segura.

Castro anotó que la presencia de actores reconocidos internacionalmente y el uso de escenarios locales generan una imagen positiva para el país.

"Nos interesa que en Costa Rica pueda pasar un fenómeno como el que tuvo Nueva Zelanda con 'El Señor de los Anillos'", la trilogía fílmica basada en la obra de JRR Tolkien, que atrajo visitantes a ese país insular y lo convirtió en un centro de posproducción cinematrográfica.

Recordó que hay gente que viaja a Inglaterra en busca de los escenarios donde se filmaron "Harry Potter" o "El diario de Bridget Jones".

Castro indicó que Costa Rica, entre sus ventajas, ofrece una variedad de locaciones cercanas entre sí, lo que permite abaratar los costos de la producción.

"Yo le digo a los productores que pueden filmar el amanecer en el Caribe y ese mismo día filmar el atardecer en el Pacífico sin necesidad de tomar un avión", dijo Castro.

Igualmente, pueden pasar en poco tiempo de un volcán a una playa o una selva.

El comisionado fílmico dijo que Costa Rica espera atraer inicialmente proyectos de 3 a 5 millones de dólares, y en unos años, con más experiencia, recibir producciones más grandes.

"Tenemos estudios que demuestran que por cada dólar otorgado en incentivos (para producciones fílmicas), se recibe 2,6 veces más en el erario público", gracias a los encadenamientos con servicios locales que sí pagan impuestos, explicó Castro.

"Es una industria que dinamiza la economía local", acotó.

