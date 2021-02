Nadal anuncia que no competirá en el torneo de Acapulco

Anuncios Lee mas

París (AFP)

El español Rafa Nadal, número dos del tenis masculino mundial, anunció este viernes en su cuenta de Twitter que sus problemas de espalda le impiden hacer el viaje para tomar parte en el Abierto de México en Acapulco (ATP 500).

"Lamento mucho no participar en Acapulco 2021. Es un año difícil para todos y en mi actual estado de salud, con dolencia en la espalda, se hace imposible realizar un viaje tan largo. Me encanta Acapulco, he jugado los últimos cuatro años, pero este año no ha sido posible. ¡Ojalá en 2022!", escribió el tenista mallorquín.

Nadal ya había comunicado el jueves su baja para el torneo e Róterdam (Holanda), que se disputa del 1 al 7 de marzo, igualmente por sus dolores en la espalda.

El torneo de Acapulco está programado del 15 al 20 de marzo.

El pasado 16 de febrero, los organizadores del Abierto Mexicano, que se disputa en esa ciudad balneario, anunciaron la presencia en esta edición de figuras como el griego Stefanos Tsitsipas (6º del mundo), el alemán Alexander Zverev (7º) y el argentino Diego Schwartzman (9º).

Nadal, de 34 años, no jugó en el inicio de esta temporada la ATP Cup, en Adelaida (Australia) debido a un dolor en la parte baja de la espalda. Luego en el Abierto de Australia en Melbourne, donde se quejó en los primeros partidos de ese problema físico, alcanzó los cuartos, donde cayó ante Tsitsipas en cinco sets.

En el pasado, Nadal ganó tres veces el Abierto Mexicano (2005, 2013, 2020).

© 2021 AFP