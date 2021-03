Hinchas de Mineiro rechazan posible fichaje de Cuca por caso de violencia sexual

Anuncios Lee mas

Sao Paulo (AFP)

Hinchas del Atlético Mineiro rechazaron este martes el posible fichaje del entrenador Alexi Stival "Cuca", cerca de sustituir al argentino Jorge Sampaoli, debido a una condena en su contra por violencia sexual contra una menor en 1987.

Bajo el hashtag #CucaNao (Cuca no), que ha sido tendencia este martes en Brasil, y a través de cartas de barras organizadas, 'torcedores' albinegros han mostrado su negativa al posible regreso del técnico de 57 años -que se declara inocente- a Belo Horizonte.

"Traer a Cuca de vuelta al Galo significa ignorar la violencia sufrida por mujeres, inclusive hinchas del club, y aflorar sentimientos que quisiéramos olvidar o incluso sepultar", dijo la Grupa, un colectivo de aficionadas del Mineiro, en un texto.

Los fanáticos se refieren a una condena por atentado contra el pudor con uso de violencia contra Cuca y otros dos jugadores del Gremio, el arquero Eduardo Hamester y el zaguero Henrique, durante una excursión del tricolor gaúcho a la ciudad suiza de Berna en 1987.

El entonces delantero Fernando Castoldi fue absuelto de ese cargo pero condenado por su envolvimiento en el crimen.

Los futbolistas fueron acusados de tener relaciones sexuales con una niña de 13 años en un cuarto del hotel en el que se hospedaba la delegación brasileña. Los atletas la habrían obligado a entrar a su habitación.

El entonces vicepresidente jurídico del Gremio, Luiz Carlos Martins, dijo en enero al programa televisivo Esporte Espetacular que solamente uno de los jugadores, sin mencionar quién, había tenido sexo con la menor supuestamente de manera consentida.

En los registros policiales y los autos judiciales no consta una acusación directa de la menor contra Cuca, según el portal UOL Deportes.

En su momento, los futbolistas estuvieron detenidos durante un mes, antes de ser liberados y regresar a Brasil. Dos años después, en 1989, fueron condenados en ausencia.

"Yo no tengo la culpa de nada, nunca levanté un dedo de forma indebida o inadecuada contra una mujer", dijo Cuca en un video divulgado este martes por UOL Deportes en el que aparece rodeado de su esposa y sus dos hijas.

"No hubo violación, como algunos dicen...Hubo una condena por haber entrado una menor al cuarto. Simplemente eso. No hubo abuso sexual, no hubo tentativa de abuso o algo así", agregó.

Cuca, subcampeón con Santos de la Libertadores-2020, estaría cerca de regresar al Atlético Mineiro, al que dirigió entre 2011 y 2013, como reemplazo de Sampaoli, quien dejó al Galo la semana pasada para dirigir al Olympique de Marsella.

Con el once de Belo Horizonte, el entrenador ganó la Libertadores-2013 en un once en el que jugaba Ronaldinho Gaúcho.

