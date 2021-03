Sudamérica se escuda en FIFA para mantener a flote la eliminatoria, Europa protesta

En esta foto de archivo, Lionel Messi disputa el balón ante los peruanos Pedro Aquino (2-izq) and Luis Abram (derecha)durante la clasificación rumbo a Catar. Sudamerica se apronta para doble fecha clasificatoria de marzo, los clubes europeos ponene reparos a ceder a sus futbolistas.

Montevideo (AFP)

El fútbol sudamericano contiene la respiración y busca respaldo en la FIFA para frenar la creciente postura de clubes europeos que se niegan a ceder a sus figuras en medio de la pandemia de covid-19, de cara a la crucial doble fecha clasificatoria rumbo a Catar-2022 de marzo.

Un cónclave entre la Conmebol y el presidente de FIFA, Gianni Infantino, busca abrir el camino para que la doble fecha de partidos clasificatorios, que incluyen el superclásico sudamericano entre Argentina y Brasil, se juegue sin la ausencia de las figuras locales que brillan en Europa.

A medida que se acerca la reunión virtual, programada en principio para el mediodía del viernes, aumenta el movimiento en la Conmebol para alistar los detalles de la reunión que encabezará su presidente, Alejandro Domínguez. En la cita, las asociaciones plantearían que no se juegue la doble fecha si los clubes europeos no acceden a ceder a sus jugadores, dijo a la AFP una fuente de la dirigencia sudamericana.

"Todos queremos jugar con nuestro máximo potencial. Si los clubes europeos no ceden quedará un mal precedente para los partidos en el futuro. No queremos que se queden precedentes de este tipo porque ellos van a decir a partir de ahora que ya no cederán sus jugadores", dijo Justo Villar, gerente deportivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) al local Canal 4.

Si las figuras sudamericanas que militan en el fútbol europeo se quedan sin competir en la clasificatoria en marzo "perdemos todos. Pierde el fútbol sudamericano, pierden los jugadores que se ilusionan con integrar sus selecciones", remarcó Villar, exportero de la Albirroja.

La doble fecha comenzará el 25 de marzo con los duelos Bolivia-Perú, Venezuela-Ecuador y Chile-Paraguay. Un día después, Colombia-Brasil y el clásico del Rio de la Plata entre Argentina y Uruguay cerrarán la fecha cinco del camino rumbo a Catar-2022.

Cuatro días después, Ecuador-Chile, Uruguay-Bolivia, Paraguay-Colombia, Perú-Venezuela y el superclásico del fútbol sudamericano Brasil-Argentina cerrarán la doble fecha.

La 'Canarinha' dirigida por Tite lidera las posiciones con 12 puntos en cuatro encuentros, seguido de Argentina (10), Ecuador (9), Paraguay y Uruguay con seis unidades por lado. En la parte baja de la tabla, Chile y Colombia marchan con cuatro puntos, Venezuela con tres unidades y Perú y Bolivia cierran con apenas un punto por lado.

- FIFA, la "esperanza" de Sudamérica -

Sudamérica sorteó con éxito los primeros cuatro partidos de la clasificatoria con la esperanza de que 2021 trajera buenas noticias con respecto a la pandemia. Pero una vacunación contra el covid-19 en cámara lenta en una región duramente golpeada por el virus siguen complicando la disputa de unas clasificatorias que ya resignaron la presencia de público en los estadios.

Con conexiones aéreas deficientes, en baja por la restricción de ingresos a los países debido al covid, la disputa de torneos continentales resiste con la Copa Libertadores en marcha. Pero en clasificatorias, la opinión de Europa cuenta.

"Nuestra esperanza está en la gestión de FIFA", dijo una fuente de la Conmebol consultada por la AFP que destacó: "el torneo es de FIFA, no de la Conmebol. Es su eliminatoria".

Esta semana, el entrenador de la selección argentina Lionel Scaloni se mostró expectante.

"Si los países no deciden mandar a los jugadores no podemos hacer mucho, esperemos que al final puedan venir porque son jugadores importantes", soltó el timonel que dirige a Lionel Messi y compañía a periodistas.

- Mis jugadores ¿mis reglas? -

Si bien la constante rapidez entre los clubes europeos y las selecciones sudamericanas no es algo nuevo, la pandemia de coronavirus y las restricciones en viajes, preocupación por posibles contagios y en especial las cuarentenas obligatorias impuestas en algunos países cuando los jugadores retornan a Europa han agravado la situación.

"Los clubes les pagan a los jugadores, eso significa que tenemos que ser la primera prioridad. No puede hacer felices a todos en este periodo de nuestras vidas", soltó el entrenador del Liverpool inglés, Jurgen Klopp, esta semana.

En línea con la postura del entrenador alemán, el DT del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, también mostró su malestar con un posible viaje de sus jugadores extranjeros.

"No tiene sentido viajar, cuando les pagamos, si regresan y se ausentan 10 días", soltó el DT de los 'diablos rojos' a Sky News.

Los brasileños Alisson, Fabinho y Roberto Firmino del Liverpool podrían ser afectados si se confirma esta postura del club, y en la misma situación están decenas de jugadores de otras selecciones sudamericanas, también de otras regiones, que militan en la Premier League.

En Alemania, la postura de los clubes es similar.

El director deportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc, confesó que "una sensación de malestar" lo invadía al recordar contagios ocurridos en el pasado con jugadores extranjeros debido a los viajes internacionales.

Para Sudamérica, la hora de la verdad llegará el viernes cuando FIFA y Conmebol discutan posibles escenarios para sortear las restricciones y avanzar en el camino rumbo al Mundial de Catar.

