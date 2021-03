Jefa de Secretaría de la Niñez en Panamá renuncia tras escándalo de abusos en albergues

Un niño sostiene un cartel que dice "Con los niños, no", durante una protesta para exigir la cárcel para los presuntos involucrados en casos de abuso de menores en los albergues de la Secretaría Nacional de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (SENNIAF), en la Ciudad de Panamá, el 03 de marzo de 2021 .

Ciudad de Panamá (AFP)

La directora de la Secretaría Nacional de la Niñez,Adolescencia y Familia de Panamá (Senniaf), Mayra Silvera, fue obligada a renunciar en medio de un escándalo de abusos y violaciones a menores en albergues.

"El día de ayer (miércoles) recibí una llamada de la Presidencia para que me presentara de manera inmediata (…) y me sorprendí porque me presentan una carta de renuncia ya redactada", aseguró Silvera en una entrevista a Radio Panamá.

"Yo no voy a asumir la responsabilidad de las acciones culposas o dolosas de quienes me antecedieron", agregó Silvera, quien había tomado el cargo recién a inicios de enero.

La entidad que dirigía Silvera es la responsable de velar por los derechos y el cuidado de la niñez del país centroamericano, y que ha sido blanco de denuncias de abusos y violaciones sexuales a menores de edad.

Los hechos habrían ocurrido cuando los infantes se encontraban al cuidado de albergues administrados por organismos no gubernamentales que reciben fondos públicos, y que están bajo supervisión de la Senniaf.

La exfuncionaria explicó a Radio Panamá que el pasado 25 de febrero, ya había presentado la renuncia al presidente de la República, Laurentino Cortizo, tras las denuncias, pero que no fue aceptada y que le prometieron apoyo.

El caso ha desatado la indignación popular, con permanentes manifestaciones ciudadanas que piden cárcel para los responsables.

Una investigación de una subcomisión de la Asamblea Nacional de Panamá detalló que desde 2017 decenas de niños sufrieron abusos sexuales, malos tratos físicos y verbales, abortos forzados y malas condiciones de vida en al menos 14 albergues supervisados por el Estado.

Unos 1.000 niños viven en Panamá en albergues, algunos de los cuales son administrados por diversas organizaciones civiles y religiosas.

El propio presidente Cortizo, ha dicho sentir indignación por el asunto y ha pedido que se identifiquen a los autores y que se apliquen sanciones drásticas.

La Fiscalía panameña ya ha abierto una investigación de oficio por este caso.

Tras el escándalo de abusos, que comenzaron a conocerse a inicios de febrero, también presentó su renuncia hace unos días el procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, cuyo despacho ya había iniciado indagaciones. El funcionario ya fue sustituido temporalmente.

Hasta el momento, la Fiscalía General ha detenido a tres personas relacionadas a los abusos de menores en los albergues. Las dos últimas detenciones se realizaron este jueves en una zona en el oeste de la capital panameña.

