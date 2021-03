Muguruza pasa a la final de Doha tras baja por lesión de Azarenka

Anuncios Lee mas

Doha (AFP)

La española Garbiñe Muguruza avanzó este viernes a la final del torneo de tenis femenino de Doha sin necesidad de jugar su duelo de semifinales, ya que antes del mismo fue declarada baja por lesión su rival, la bielorrusa Victoria Azarenka.

"Azarenka fue declarada baja por una lesión en la espalda. Muguruza es, por lo tanto, declarada vencedora", explicó la WTA en un comunicado.

La lesión de la bielorrusa era ya perceptible el jueves en su duelo de cuartos de final contra la ucraniana Elina Svitolina, que Azarenka ganó 6-2 y 6-4.

Azarenka, dos veces campeona del Abierto de Australia (2012 y 2013), evidenció el dolor en la espalda durante ese partido ante Svitolina.

"El dolor no se ha ido. Pero estoy bastante orgullosa de la manera en la que he podido gestionarlo mentalmente. He intentado concentrarme en las cosas que podía hacer y no en lo que era imposible", explicó Azarenka después de su partido de cuartos.

Muguruza se enfrentará en la final el sábado a la checa Petra Kvitova (10ª del mundo), que derrotó a la estadounidense Jessica Pegula (44ª) por 6-4 y 6-4.

Pegula había dado la sorpresa en cuartos al eliminar a otra jugadora checa, Karolina Pliskova (6ª).

El torneo de Doha se disputa sobre superficie dura y reparte cerca de medio millón de dólares en premios.

-- Torneo WTA de Doha

- Individuales - Semifinales:

Garbiñe Muguruza (ESP) derrotó a Victoria Azarenka (BLR/N.8) no se presentó

Petra Kvitova (CZE/N.4) a Jessica Pegula (USA) 6-4, 6-4

© 2021 AFP