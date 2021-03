La producción colombiana "El olvido que seremos", mejor cinta latina en los Goya

El productor colombiano Dado García aparece en pantalla durante la distinción del premio Goya a la Mejor Película Latinoamericana por "El Olvido que Seremos" junto a las actrices españolas Mónica Randall y Verónica Forque (D), el 6 de marzo de 2021 en el teatro Soho de Málaga

Miguel A. Cordoba Spanish Academy of the Cinematographic Arts and Sciences/AFP