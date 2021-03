Capo del cartel Los Cachiros testifica en juicio que implica a presidente de Honduras

Esta foto del presunto narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, sin fecha ni localización, fue usada por los fiscales del distrito sur de Nueva York como prueba en su juicio. Los fiscales acusan al presidente de Honduras Juan Orlando Hernández de haber sido socio de Fuentes en el tráfico de toneladas de cocaína a Estados Unidos

- US District Court - Southern District of New York (SDNY)/AFP