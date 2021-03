Muguruza pone fin en Dubái a dos años sin títulos

Anuncios Lee mas

Dubái (AFP)

La española Garbiñe Muguruza, decimosexta jugadora mundial, rompió este sábado en Dubái una sequía de casi dos años sin títulos en el circuito WTA, al ganar en la final de Dubái a la checa Barbora Krejcikova (63ª) por 7-6 (8/6) y 6-3.

Era la tercera final del año para la jugadora nacida en Caracas, que había perdido las dos anteriores, en el Yarra Valley en Australia en febrero ante la local Ashleigh Barty y la pasada semana en Doha contra la checa Petra Kvitova.

Muguruza no levantaba un trofeo de campeona desde abril de 2019, cuando triunfó en el torneo de Monterrey (México).

Suma ahora ocho títulos WTA, entre los que destacan dos del Grand Slam, Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017.

"Esto es un gran logro para mí. He estado viniendo aquí ya varios años seguidos y siento que había estado cerca, pero no lo suficiente. Hoy, por fin, me puedo quedar con el trofeo de campeona", declaró Muguruza.

"Estoy muy feliz por haber podido ganar esta final, después de haber perdido varias finales seguidas", apuntó.

El torneo de Dubái es de categoría WTA 1000, por lo que es el título más importante logrado por Muguruza desde que conquistó otro del mismo nivel en Cincinnati (Estados Unidos) en 2017.

Antes de tener que jugar la final ante Krejcikova, Muguruza tuvo que ganar a varias jugadoras importantes a lo largo de esta semana en la ciudad emiratí.

En semifinales derrotó a la belga Elise Mertens (18ª de la WTA), en cuartos a la bielorrusa Aryna Sabalenka (8ª) y en octavos a la polaca Iga Swiatek (15ª y campeona de Roland Garros en 2020).

- Sin entrenadora por el covid -

Muguruza ha tenido que competir esta semana en Dubái y la anterior en Doha sin estar en contacto con su preparadora, la extenista española Conchita Martínez, obligada a quedar en aislamiento tras dar positivo al coronavirus.

"Quiero dedicar este torneo especialmente a mi fisioterapeuta Adri (Adriana Fort). Ha trabajado muy duro esta semana para hacer todo, la preparación, la labor de fisio, el entrenamiento de fitness... Estoy muy orgullosa de su trabajo", afirmó la hispano-venezolana.

"Y también a Conchi (Conchita Martínez), mi entrenadora. Contrajo el virus y no pudo venir. Esto también es para ella", afirmó.

Krejcikova ha perdido las dos finales de torneo WTA a las que llegó en categoría individual.

Es una especialista en dobles, donde ha logrado los mayores éxitos de su carrera, incluyendo títulos en 2018 en Roland Garros y Wimbledon.

Tras llegar a esta final en Dubái, Krejcikova dará un gran salto en el ránking y se pondrá 36ª, la mejor posición de su carrera en la clasificación individual.

El Torneo de Dubái se disputa sobre superficie dura y reparte cerca de 1.800.000 dólares.

© 2021 AFP