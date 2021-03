Candidato Yonhy Lescano, líder en sondeos en Perú promete referéndum constitucional

Anuncios Lee mas

Lima (AFP)

El candidato presidencial Yonhy Lescano, del partido de centro derecha Acción Popular, y líder en los sondeos a menos de un mes de las elecciones en Perú, quiere convocar a un referéndum constitucional y corregir una economía liberal "sin límites" que enriquece a una minoría, dijo en entrevista a la AFP.

Con un discurso conservador, Lescano se perfila a ganar la primera vuelta el 11 de abril en una elección reñida entre 18 postulantes que -casi con seguridad- se definirá en un balotaje en junio.

A sus 62 años, este abogado de confesión católica, padre de tres hijos y nacido en Puno -región aymara de Perú- en la frontera con Bolivia, reivindica valores de honestidad atribuidos al imperio inca que repite en lengua quechua como un mantra para luchar contra la corrupción:"Ama llulla (no seas mentiroso), Ama sua (no seas ladrón) y Ama quella (no seas ocioso)".

Es un político que rechaza las etiquetas de conservador o progresista y se define ideológicamente como "acciopopulista", un híbrido creado por su partido para cobijar diversas tendencias nacionalistas y populistas.

Casi veinte años en el Congreso de Perú por su partido, entre 2001-2019, son su carta de presentación ante un país apático y golpeado por la pandemia del coronavirus.

- Hoja de ruta: Constitución -

Pregunta (P): Como plantea la izquierda, ¿usted aboga por una nueva Constitución que deje atrás la que legó el presidente Alberto Fujimori y convirtió al país en una de las economías más abiertas de América Latina?

Respuesta(R):

"Yo convocaría a un referéndum rápido para que el mismo Congreso elegido el 11 de abril haga una Constitución en un año. Esa constitución [la actual de Perú] no ha servido para hacer crecer a todos y lograr que los peruanos vivan con bienestar. Y consecuentemente, como sucede en Chile, un gobierno de derecha está haciendo una nueva Constitución por esas razones: porque las normas no han servido para lograr justicia social y además porque esta constitución se hizo en dictadura".

"Esta economía ha sido liberal sin límite, sin sensibilidad humana. Necesitamos una economía social de mercado, acá no hay nada de estatismo (en nuestra propuesta)", sostuvo a la AFP en la sala de su casa, en el distrito de Surco, un barrio residencial de clase media del sur de Lima.

- Vacunas para todos -

P: ¿Qué propone para mejorar la gestión de la pandemia en Perú?

R: "Que los privados intervengan en la administración de vacunas, pero que la vendan a precio justo, que no lucren. Hay normas internacionales en la Organización Mundial de Comercio que establece que los laboratorios (que están produciendo las vacunas contra el covid-19) en casos de emergencia pueden entregar las fórmulas a los países".

"No nos van a regalar (las fórmulas), les vamos a pagar sus derechos, pero al entregar la fórmula aquí [en Perú] vamos a hacer las vacunas en un mes o en 2 meses. India y Sudáfrica lo están pidiendo", remata.

- Aborto y matrimonio gay -

Pese a que Perú tiene un alto número de abortos clandestinos por embarazos no deseados, muchos de ellos por violación, Lescano se opone a legalizar esta práctica como reclaman los colectivos feministas.

R: "Si hay una mujer violada hay un ser humano en el vientre. ¿Cómo voy a aprobar el aborto en ese caso? El niño en el vientre lo matamos y el violador sigue vivo en la cárcel. Todas las mamás que estén así que se acerquen al estado, les daremos soporte".

"Yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero en casos excepcionales sí, por ejemplo cuando la madre está en peligro de muerte" dice, tal como señala una ley vigente hace décadas.

P: Dice estar en contra del matrimonio entre dos personas del mismo sexo ¿Cuál es su propuesta para legalizar las parejas homosexuales?

R: "Se les regularía una Unión de Hecho entre dos personas del mismo sexo, que van a tener su patrimonio común, que se van a dividir, capaz se van a heredar, obviamente hay que aprobar una ley en ese sentido, pero una ley absolutamente diferente para que pueda precisarse con mayor acierto los derechos y las obligaciones entre ellos".

Lescano ha puesto a Acción Popular por primera vez cerca de ganar una elección después de 41 años. Este partido no llega al poder por las urnas desde 1980 cuando su fundador Fernando Belaunde accedió por segunda vez al poder.

Perú celebrará elecciones presidenciales y legislativas conjuntas este 11 de abril para elegir al sucesor del presidente interino Francisco Sagasti, un proceso que busca fortalecer la frágil democracia peruana sumida en permanentes crisis institucionales desde 2016.

