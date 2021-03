La Fórmula 1 retoca sus fines de semana para ganar atractivo

Anuncios Lee mas

París (AFP)

En 2021, la Fórmula 1 revisará sus fines de semana reduciendo los entrenamientos libres y probará en algunas pruebas un nuevo formato, una carrera más corta, el sábado en preámbulo de la tradicional cita dominical.

- Menos ensayos, ¿más suspense? -

Una hora menos de ensayos. Desde este primer fin de semana inaugural en Baréin, el primero de una temporada maratón de 23 carreras -si el covid-19 lo permite- las dos sesiones libres del viernes solo durarán una hora cada una. Antes alcanzaban la hora y media.

Reduciendo los ensayos a tres horas (sumando la hora del sábado) la F1 quiere hacer los entrenamientos más animados. La organización también quiere fijar los tiempos de las escuderías, ya que muchas de ellas utilizan menos del que disponen.

"Esto va a cambiar la información que obtenemos sobre los neumáticos y la cantidad de trabajo que tenemos para hacer los reglajes", explicó Marcin Budkowski, director ejecutivo de Alpine, la nueva identidad de Renault en F1.

"Vamos a estar menos preparados para la carrera y las escuderías detestan eso. Pero en consecuencia las carreras serán menos previsibles, lo que está bien para los aficionados", añadió.

- Hacia las carreras esprint -

¿Agradar a los espectadores pero perjudicar el deporte? Es el miedo de algunos puristas frente a la llegada probable, como experimentación esta temporada, de las carreras esprint los sábados.

La idea es disputar la clasificación el viernes por la tarde para organizar los sábados una carrera de 100 km. cuyo resultado contará para la parrilla de salida del domingo (habitualmente una carrera de 300 km.), ofreciendo además puntos a los pilotos y a los constructores.

El visto bueno oficial se espera para las carreras de Inglaterra, el 18 de julio, Italia, el 12 de septiembre, y Brasil, el 7 de noviembre, según numerosos medios.

"Las carreras esprint, o el nombre que le demos, las 'superclasificaciones', es realmente suspense en tres días. Verán la clasificación el viernes, correr el sábado y correr el domingo. Para los fans serán tres días excitantes", añadió Budkoswki.

Para el Team Principal de Red Bull Christian Horner, "el concepto es interesante". "La manera en la que la quieren introducir es razonablemente responsable, como tres eventos. ¿Por qué no intentarlo", explicó.

Su homólogo en Mercedes, Toto Wolff también cree que hay que intentarlo, pensando en el "impacto económico, el número de espectadores y desde el punto de vista del espectáculo".

Entre los pilotos no existe unanimidad. "No me gusta", señaló el cuatro veces campeón del mundo (2010-2013 con Red Bull) Sebastian Vettel.

"¿Por qué una prefinal antes de la final? ¿Dónde está el interés? No entiendo", se pregunta el nuevo piloto de Aston Martin.

- Formato tipo de una carrera -

* Ejemplo de una carrera en Europa, donde 12 pruebas de 23 tendrán lugar (en horas locales):

. Viernes

11h30-12h30 Ensayos libres 1

12h00-16h00 Ensayos libres 2

. Sábado

12h00-13h00 Ensayos libres 3

15h00-16h00 Clasificación

. Domingo

15h00 Gran Premio

