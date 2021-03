Aunque atenuada, la pandemia seguirá marcando los Mundiales de F1 y MotoGP

Anuncios Lee mas

París (AFP)

Mantenimiento del protocolo sanitario, inmunidad de los ya contagiados, gestión de la vacunación... La pandemia de covid-19 seguirá marcando la Fórmula 1 y la MotoGP pero los riesgos parecen más moderados este año, según varios médicos del deporte.

"En los desplazamientos los pilotos estarán aislados en un hotel, no podrán salir, habrá una burbuja sanitaria", señaló Christine Lespiaucq, doctora de la Federación Francesa del Deporte del Automóvil, preguntada por la AFP.

Esto no impidió que pilotos de la F1, como el británico Lewis Hamilton, el mexicano Sergio Pérez y el canadiense Lance Stroll, o de MotoGP, como la leyenda Valentino Rossi, se contagiaran el año pasado, aunque sin consecuencias para el desarrollo de sus campeonatos.

"Los pilotos son deportistas de alto nivel, entrenados, no forman parte de las personas con riesgo de desarrollar formas graves de covid", señaló Pierre Ortega, presidente del comité médico de la Federación Francesa de Motociclismo.

"Si hay un fallo respiratorio, sin hablar de la hospitalización, puede haber un impacto", avisó Lespiaucq. "Esto representa un hándicap porque no estarían en capacidad de mantener el esfuerzo físico de la carrera, puede ocasionar problemas de atención y de concentración", explicó.

- 'Sin energía' -

Tras un contagio al covid-19 surge la cuestión de la recuperación. "Todo depende de la forma y de los síntomas", añadió la doctora.

A veces la recuperación no es sencilla. "Simplemente no tenía energía física", señaló Stroll, tras regresar a las pistas en octubre de 2020. "Me hizo falta un poco de tiempo para compensar la pérdida (de cardio)", añadió el español Iker Lecuona, benjamin de la parrilla de MotoGP.

Sobre la interrupción forzada de la práctica deportiva, Ortega tranquilizó: "El entrenamiento de la mayor parte de los pilotos de moto puede permitirles recuperar un periodo de una semana".

El piloto de F1 francés Pierre Gasly dio positivo al covid-19 en Dubái, a finales de enero, durante la pretemporada: "Afortunadamente me sentía bien y pude continuar mi entrenamiento. No me perdí nada y estoy preparado para la nueva temporada.

"Los anticuerpos seguirán presentes en el organismo entre tres y seis meses", recordó Lespiaucq.

- Vacunación de excepción -

Algunos de los pilotos preocupados por la pandemia han podido beneficiarse de una vacunación antes del comienzo de los campeonatos el domingo.

Baréin, que organiza la primera carrera de la temporada de F1, propuso a las escuderías recibir la vacuna de manera voluntaria.

La F1 no declinó la oferta, pero tampoco la apoyó. En el paddock, en el que la mayoría de los equipos tienen su sede en el Reino Unido, podría estar mal visto beneficiarse de una vacuna antes de la fecha marcada por el calendario nacional.

Al contrario, la organización de la MotoGP animó oficialmente la iniciativa de Catar, que recibe la primera carrera del año y que también propuso una vacunación a los equipos.

La Federación Internacional de Motociclismo (IRTA), que representa a los equipos, y el promotor del Mundial, Dorna Sports, "agradecieron al Estado de Catar ofrecer a la familia de la MotoGP esta increíble oportunidad que permitirá minimizar cualquier riesgo en el futuro del campeonato para todos sus miembros".

Entre los pilotos vacunados figura el seis veces campeón mundial Marc Márquez o el nuevo piloto de Ferrari Carlos Sainz Jr. Su vacunación ha provocado una controversia en su país de origen, España. "Es un acto egoísta, no ayuda a la sociedad", tituló el diario El Mundo.

