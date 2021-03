Candidato ultraconservador peruano promete revisar tratado comercial con China

Anuncios Lee mas

Lima (AFP)

El candidato presidencial ultraconservador peruano Rafael López Aliaga prometió este sábado revisar el tratado de libre comercio con China para introducir salvaguardas con el fin de proteger a los productores peruanos, si gana las elecciones del 11 de abril.

"Me doy cuenta que China envía producto subsidiado acá, eso no puede ser, tenemos que combatir con salvaguardas", dijo ante decenas de empresarios del emporio textil de Gamarra, un enorme barrio de Lima donde se concentran las fábricas y tiendas de ropa.

"La producción china es de mala calidad y es barata por eso", agregó.

Perú y China tienen vigente desde 2013 un acuerdo de Asociación Estratégica Integral, que profundizó un tratado de libre comercio en vigor desde 2010. Pekín es el principal socio comercial de Lima.

Los empresarios de Gamarra denuncian desde hace tiempo un supuesto "dumping" de los productos textiles importados desde China.

Una colorida y bulliciosa recepción tuvo el candidato en Gamarra, donde se fotografió alzando en su mano calcetines con la figura de "Porky", apodo que él recibe por su supuesto parecido con el cerdito de los dibujos animados.

Este acaudalado empresario de 60 años, célibe y miembro laico del Opus Dei, a quien algunos llaman "el Bolsonaro peruano", también criticó la calidad de las vacunas chinas contra el covid-19 que adquirió Perú, país duramente golpeado por la pandemia, con 1,5 millones de contagios y más de 50.000 muertos.

"La peor perrada del mundo es no decirnos cuánto costó la vacuna y ahora resulta que no funciona, en serio, 40 millones de vacunas y ahorita ya no traen vacunas chinas porque ya demostraron que no sirven para nada", afirmó.

