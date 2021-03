"No hay uno contra otro" en el Mercosur, afirma el presidente uruguayo

Anuncios Lee mas

Montevideo (AFP)

"No hay un contra otro" en el Mercosur, dijo este lunes el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, días después de la cumbre en la que mantuvo un fuerte contrapunto con su par argentino, Alberto Fernández, por la flexibilización del bloque.

"No hay uno contra otro, al revés, es el bien de todos. Si alguno cree que no es para su bien, que nos aflojen un poco la piola, que se flexibilice el Mercosur", expresó Lacalle ante periodistas luego de darse la primera dosis de la vacuna contra el covid-19.

Durante la cumbre del viernes por los 30 años del bloque, que fue virtual por la pandemia de coronavirus, el mandatario uruguayo sostuvo que el Mercosur "no puede ser un lastre" que impida el avance comercial de su país, a lo que Fernández contestó que si Argentina es considerado un lastre, "que tomen otro barco".

"Tenemos vocación de integración regional. Tenemos vocación de que el Mercosur sea un trampolín y no un corset o un lastre", insistió Lacalle este lunes.

El Mercosur "tiene mucho para darle al mundo. Creo que eso está haciendo falta. Que uruguayos, argentinos, brasileños, paraguayos digan: 'Nosotros podemos ser importantes en el concierto mundial".

"Somos la quinta región más proteccionista del mundo. Y miramos y tenemos los monstruos asiáticos generando más mercados, consumiendo lo que se produce, no en Uruguay, ¡en la región! Entonces parece lógico que para el progreso de nuestros pueblos, para que haya trabajo, nos abramos al mundo", enfatizó al mandatario.

No obstante, consideró "entendible cuando un país dice: 'A mí no me convence". "Están en su legítimo derecho y su soberanía", pero "no podemos pensar en que porque a un país no le convenga, nosotros quedarnos atados. Eso es lo que estamos pidiendo".

"No puede ser ni Uruguay contra Argentina, ni Uruguay contra Brasil ni Uruguay contra Paraguay. Veamos en qué estamos de acuerdo y avancemos", insistió.

Lacalle dijo que "no hubo una declaración del Mercosur porque Uruguay insistía que tenía que estar en el párrafo 12 el tema de la flexibilización. Y como no se accedió a eso, algún otro país dijo 'si no va ese párrafo, no hay declaración". El mandatario no precisó de qué país vino esa oposición.

