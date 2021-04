"Fue una batalla", dice el español Rahm tras primera ronda en el Masters

Anuncios Lee mas

Sin poder bajar del par en la primera ronda del Masters de Augusta, el golfista español Jon Rahm cree que llegar a última hora al torneo pudo ayudarle frente a la extrema dificultad del campo este jueves.

"Fue una batalla. Eso es todo lo que puedo decir. No hubo un solo momento en el que me sintiera relajado ahí fuera", afirmó el español, tercero del ránking del circuito PGA.

Con 72 golpes, par, Rahm estaba siendo de los pocos candidatos a la chaqueta verde que no superaban el par en los primeros compases del torneo.

"Está realmente difícil ahí fuera", afirmó. "El viento soplaba fuerte en un par de hoyos. Y el simple hecho de golpear el green suele ser una tarea difícil aquí, pero aún más esta vez. Los pares suelen ser bastante buenos, especialmente esta semana. Incluso el par es una gran ronda".

"Nadie lo ha visto nunca así", dijo. "Así que siento que el hecho de llegar tarde me ha beneficiado porque no he pensado demasiado en las cosas".

El ex número uno mundial, que ansía alcanzar su primer trofeo de Grand Slam, arribó el miércoles a Augusta después de acompañar a su esposa Kelley en el nacimiento de su primer hijo el pasado fin de semana.

"Todo estuvo bastante bien. Diría que nada sobresaliente pero nada malo. Lo único que espero mejorar a lo largo de la semana es mi ritmo en los greens, pero todo el mundo lo pasó mal. Rory (McIlroy), Xander (Schauffele), yo mismo. Es duro", reconoció.

Antes de la conclusión de la ronda, el japonés Hideki Matsuyama y el estadounidense Brian Harman compartían liderato provisional con 69 golpes, tres bajo par.

"¿Cuándo fue la última vez que se lideraba con tres bajo par o que el par estaba cerca de los diez primeros?", dijo Rahm al evaluar la dificultad de la jornada.

"Yo diría que para que sea un 10 (de dificultad), tendría que ser mucho más ventoso que esto. Así que diría que 8 y medio o 9. Fui capaz de salvar un montón de pares. Probablemente por eso le doy eso, pero estaba más cerca de un 9", consideró.

Rahm, de 26 años, dijo que está listo para competir a pesar de que apenas pudo practicar en el Augusta National antes del primer recorrido.

"Aunque no haya hecho nada relacionado con el golf de viernes a lunes, el trabajo está hecho desde antes. Así que solo tengo que venir aquí sano, con buena movilidad en lo que respecta al cuerpo, y luego la mentalidad correcta", explicó.

