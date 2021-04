Ion Izagirre gana la 4ª etapa de la Vuelta al País Vasco, McNulty nuevo líder

Anuncios Lee mas

Hondarribia (España) (AFP)

El español Ion Izagirre ganó este jueves al esprint la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco entre Vitoria y Hondarribia, tras la que el estadounidense Brandon McNulty es el nuevo líder de la carrera.

Izagirre (Astana), vencedor de la prueba en 2019, se impuso en una apretada llegada de foto 'finish' a su compatriota Pello Bilbao (Bahrain), que fue segundo, y a McNulty (UAE), que entró tercero.

"Estaba seguro de que había ganado Pello, lo veía celebrando, le he felicitado por su victoria, pero luego me han dicho que no, que había ganado yo, y bueno... increíble", dijo Izagirre tras la etapa.

McNulty arrebató el primer puesto de la general al esloveno Primoz Roglic (Jumbo), que se queda en la segunda posición a 23 segundos del nuevo líder, mientras tercero es el danés compañero de Roglic, Jonas Vingegaard, a 28 segundos de McNulty.

La etapa, la más larga de la ronda vasca con 189 km, empezó a decidirse en lo alto del Erlaitz, última dificultad montañosa del día, a una veintena de kilómetros de la meta.

En sus duras rampas del 10,6%, el pelotón anuló la escapada del día formada por un quinteto de corredores y el ataque lanzado por Mikel Landa y McNulty en la subida.

En la bajada del Erlaitz atacaron el colombiano Esteban Chaves (Bike-Exchange) y Pello Bilbao, a los que se unieron McNulty, Izagirre, Vingegaard y el alemán Emanuel Buchmann (Bora).

Por detrás se queda Roglic en un grupo sin entendimiento y con continuos parones, que favoreció a los seis escapados.

A un kilómetro de meta, Chaves intentó un último ataque, pero fue cazado a la vista de la llegada para esprint en el que logró imponerse Izagirre.

"Hemos formado un pequeño grupo, y hemos trabajado bien juntos. Sabía que Pello y McNulty iban por delante en la clasificación general, entonces les he dejado un poco manejar los relevos, y luego para el esprint he tenido sangre fría", afirmó Izagirre.

El grupo de favoritos con Roglic y Tadej Pogacar, que no dejaron de vigilarse durante la carrera, llegó a una cincuentena de segundos del ganador de la etapa.

Pogacar, segundo de la general al inicio de la etapa, cayó al quinto puesto de la general, a 43 segundos de McNulty.

El viernes tendrá lugar la quinta etapa de la Vuelta al País Vasco, de 160,2 km, entre Hondarribia y Ondarroa, con tres puertos de tercera categoría.

- Clasificación de la 4ª etapa:

1. Ion Izagirre (ESP/AST) los 189,2 km en 4 h 17:07.

(media: 44,2 km/h)

2. Pello Bilbao (ESP/BAH) a 0.

3. Brandon McNulty (USA/UAE) 0.

4. Jonas Rasmussen (DEN/JUM) 0.

5. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 0.

6. Esteban Chaves (COL/BIK) 2.

7. Patrick Bevin (NZL/ISR) 49.

8. James Knox (GBR/DEC) 49.

9. Quinten Hermans (BEL/INT) 49.

10. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 49.

...

- Clasificación general:

1. Brandon McNulty (USA/UAE) 12 h 25:21.

2. Primoz Roglic (SLO/JUM) a 23.

3. Jonas Rasmussen (DEN/JUM) 28.

4. Pello Bilbao (ESP/BAH) 36.

5. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 43.

6. Adam Yates (GBR/INE) 1:02.

7. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 1:07.

8. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 1:13.

9. Ion Izagirre (ESP/AST) 1:15.

10. Mikel Landa (ESP/BAH) 1:23.

...

© 2021 AFP